Les mariages les plus somptueux de tous les temps à Hollywood

Par Jessica Nappi

Chaque fille rêve du mariage parfait, avec la plus belle robe, et bien sûr, le Prince Charmant.

Certaines célébrités sont capables de transformer ces rêves en réalité avec des mariages qui coûtent à la fois des millions de dollars et qui sont magnifiques.

Des tenues sur mesure aux lieux qui ressemblent au paradis, ces couples de célébrités sont en tête de notre liste de mariages somptueux que nous n’oublierons jamais.

Voici les 5 mariages de célébrités les plus somptueux d’Hollywood de tous les temps :

1. Prince William et Kate Middleton

Sans aucun doute le mariage dont on parle le plus en 2011 et peut-être le « je fais » le plus attendu depuis le mariage royal de la princesse Diana, le prince William et Kate Middleton ont eu un mariage somptueux qui sera très difficile à surpasser.

Le couple royal s’est marié à l’abbaye de Westminster devant 1 900 invités, tandis que des milliers d’autres se sont rassemblés à l’extérieur pour regarder les jeunes mariés passer en calèche et s’embrasser sur le balcon du palais de Buckingham.

Le gâteau a coûté à lui seul 80 000 € et la robe sur mesure de Middleton a coûté 70 000 €. Dans l’ensemble, le mariage a dû être pris en charge par les contribuables anglais car il a coûté plus de 30 millions de dollars.

2. Kim Kardashian et Kris Humphries

Le monde entier a eu la chance de voir ce mariage grâce à une équipe de tournage si importante qu’il a fallu couper 50 invités pour l’accueillir. Kim Kardashian et Kris Humphries se sont mariés lors d’une belle cérémonie hollywoodienne vintage en noir et blanc où elle a aidé à concevoir chaque détail.

Le lieu était dans un domaine privé à Montecito, en Californie, d’une valeur estimée à 20 millions de dollars. Plus de 500 invités ont assisté aux ‘I do’s sous de grandes tentes blanches qui ont été construites pour garder le mariage secret et pour s’adapter au thème noir et blanc.

N’oublions pas les robes de mariée; oui, il y en avait plus d’un. Chacune des trois robes était Vera Wang et aurait coûté 20 000 € la pop. L’ensemble du mariage a coûté entre six et dix millions de dollars, mais on ne s’attendrait pas à moins de la part de Kim Kardashian. Mais malgré l’affaire opulente, le couple n’a pas duré.

3. Elizabeth Hurley et Arun Nayar

Elizabeth Hurley et l’héritier indien du textile Arun Nayar ont commencé à se fréquenter en 2002 et ont attendu de se marier jusqu’en 2007. Le somptueux mariage de huit jours valait la peine d’attendre. Parce que le couple venait d’horizons différents, leur mariage a été divisé en deux endroits.

Pour le mariage britannique, Hurley a épousé Nayar lors d’une belle cérémonie au château de Sudeley dans le Gloucestershire où Elton John a donné la mariée.

Les noces se sont poursuivies en Inde lors d’une cérémonie tout aussi étoilée. Hurley portait des robes magnifiquement ornées et des fontaines de chocolat étaient dispersées dans toute la salle, rendant ce mariage inoubliable. Le mariage a coûté environ 2,5 millions de dollars. Le couple se sépare en 2011.

4. Fergie et Josh Duhamel

Ce couple de célébrités a opté pour un mariage fantastique blanc aux vignobles de Church Estates à Malibu. Fergie et Josh Duhamel ont échangé leurs vœux sous des magnolias remplis de milliers de roses blanches. La mariée portait un bouquet de fleurs parsemé de cristaux et portait une robe Dolce & Gabbana magnifiquement ajustée.

La réception a eu lieu dans une tente qui a été faite pour ressembler à une forêt d’arbres, avec le plafond couvert de lumières. Kate Hudson, Rebecca Romijn et Jerry O’Connell étaient quelques-unes des nombreuses célébrités qui ont assisté à ce mariage extravagant. Le couple s’est séparé en 2017 mais partage un fils ensemble.

5. Kendra Wilkinson et Hank Baskett

Le mariage de Kendra Wilkinson et de l’ancien joueur de la NFL Hank Baskett n’était pas seulement somptueux : c’était unique en son genre. Ils étaient le premier couple à se marier au Playboy Mansion autre que Hugh Hefner lui-même. Bien sûr, ils devaient le rendre spécial.

Kendra a marché dans l’allée dans une robe blanche de style princesse et portait plus de 100 000 € de bijoux en platine de Michael Barin.

La cérémonie s’est déroulée en plein air sur une pelouse où des pétales de roses blanches et des couronnes de fleurs bordaient l’allée. Des centaines d’invités, dont de nombreux camarades de jeu, ont vu l’heureux couple promettre d’être ensemble pour toujours lors de cette belle cérémonie. Le couple a mis fin à leur mariage en 2018 et partage deux enfants ensemble.

Jessica Nappi est une rédactrice indépendante qui est apparue dans Yahoo, CupidsPulse, WFMY-TV, etc.