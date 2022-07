Un ex-footballeur devenu star du porno dit que ce n’est pas aussi bon qu’il l’avait prévu

Un ancien footballeur qui travaille maintenant dans le porno a parlé de son premier tournage et admet que le travail n’est pas aussi amusant que les gens le pensent.

Damian Oliver, qui a passé du temps derrière les barreaux avant de régler sa vie, a parlé de son premier tournage de six heures, imbibé de sueur, qui ne lui a rapporté que 150 €.

Il a dit: « C’était terrifiant, étant sur mon premier plateau, le caméraman là-bas était un grand Irlandais chauve, il était assez effrayant – je dois sortir mon d ** k devant lui et commencer f ** *ing.

La pression de la situation a poussé Oliver à… euh… « se recroqueviller », mais il a dit que sa co-vedette était « gentille » et les choses se sont vite arrangées.

Il a poursuivi: «C’était comme un sol stratifié, et j’étais nu et en sueur, et je glissais dans ma propre sueur.