Cocaine Bear présidera une cérémonie de mariage dans le Kentucky

Au milieu d’une vague de renommée entourant la vie réelle Ours cocaïne, il a été révélé que « Pablo Escobear » est sur le point d’officier son premier mariage. Dans le film, écrit par Jimmy Warden et réalisé par Elizabeth Banks, un ours noir américain ingère une grande quantité de cocaïne, envoyant l’animal de la forêt dans un saccage alimenté par la drogue. L’histoire bizarre est curieusement basée sur des événements réels, s’inspirant de l’histoire d’un ours qui a consommé de la cocaïne jetée dans les bois de Géorgie par un trafiquant de drogue. Dans la vraie vie, l’ours est mort d’une overdose avant d’être retrouvé, c’est donc là que s’arrêtent les similitudes entre l’histoire vraie et Ours cocaïne.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Après la mort du vrai ours en 1985, il a été empaillé par un taxidermiste et transformé en attraction touristique. Il a déménagé au fil des ans, mais il réside actuellement dans le cadre du musée du Kentucky Fun Mall à Lexington, Kentucky. Par TMZ, il a maintenant été révélé que le Kentucky Fun Mall accueillera un vrai mariage avec l’ours cocaïne lui-même officiant. On dit que le musée met tout en œuvre pour l’occasion, décorant le bâtiment avec des fleurs et des cœurs brillants pour le couple chanceux.

« Tant que vous estimez que la personne qui vous épouse – comme Cocaine Bear – a l’autorité, alors ce mariage peut être contraignant ici au Kentucky », a déclaré le co-fondateur du musée, Griffin VanMeter, sur la façon dont cela peut légalement se produire.

Les tourtereaux qui vont se marier s’appellent Alexandra et Armando, et le mariage est prévu pour le lundi 27 mars à midi. C’est un lieu public et le couple invite même tous ceux qui souhaitent venir assister aux festivités. Bien que les mariages à thème ne soient certainement pas nouveaux, un Ours cocaïne le mariage avec l’officiant animal surdosé est le premier du genre, et ce sera certainement une histoire intéressante que les deux pourraient potentiellement raconter à leurs petits-enfants un jour.





Ours cocaïne : officiera-t-il d’autres mariages à venir ?

Images universelles

Nous ne pouvons qu’imaginer s’il y en aura d’autres qui se rendront au Kentucky pour que Pablo Escobear célèbre leurs propres mariages. Ce genre d’intérêt est le résultat de Ours cocaïne avoir du succès dans les salles, performer plus que prévu au box-office tout en recueillant de bonnes critiques. Personne ne niera que le concept est fou et très différent de ce que le public voit généralement dans les salles de cinéma, mais il divertit certainement, et de nombreux spectateurs vont voir ce film car ils recherchent simplement un moment de plaisir.

Ours cocaïne est toujours à l’affiche dans les salles de cinéma.