Eternals remporte le deuxième week-end au box-office avec 27,5 millions de dollars

Marvel Studios Éternels conservé la position de numéro un au box-office ce week-end. Le dernier volet de l’univers cinématographique Marvel a rapporté 27,5 millions de dollars au cours du week-end, portant son total mondial à 209,4 millions de dollars. Éternels a chuté de 61% par rapport à son premier week-end, ce qui correspond aux précédents titres MCU, y compris Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Veuve noire. Le succès au box-office survient à un moment où le MCU reçoit des critiques négatives de la part des critiques et des fans de longue date, qui se sentent Éternels n’est pas conforme au reste des titres Marvel.

Attentes pour Éternels était anormalement élevée, en raison de la libération retardée. La pandémie a modifié tout le calendrier de sortie du MCU, ainsi que la sortie de toutes les autres grandes productions hollywoodiennes qui devaient sortir en salles en 2020 et 2021. Venom : qu’il y ait un carnage reçu des critiques similaires à Éternels et a toujours réussi à gagner de l’argent mieux que prévu depuis son ouverture en salles il y a 7 semaines. À ce jour, la suite de Sony a rapporté 430,3 millions de dollars dans le monde, dépassant les attentes.

Clifford le grand chien rouge a fait ses débuts au numéro deux ce week-end après avoir gagné 16,4 millions de dollars. Le film familial animé par ordinateur a dépassé les attentes et est actuellement diffusé sur Paramount + pour les téléspectateurs qui préfèrent regarder dans le confort de leur foyer. celle de Denis Villeneuve Dune a décroché la troisième place avec 5,5 millions de dollars. Le film tant attendu a pu gagner 339,6 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a plus d’un mois. Bien que les critiques aient été mitigées, les fans de l’épopée de science-fiction de Frank Herbert attendent le deuxième volet pour conclure l’histoire.

Pas le temps de mourir est arrivé au numéro quatre ce week-end après avoir rapporté 4,6 millions de dollars. Le dernier opus de la 007 la franchise a pu gagner 674,5 millions de dollars dans le monde pendant son séjour dans les cinémas. Sony Venom : qu’il y ait un carnage a pris la cinquième place ce week-end avec 4 millions de dollars et continue de gagner de nouveaux téléspectateurs dans les salles qui attendent avec impatience le film de Jared Leto Morbius, qui ouvre en janvier 2022. Ron a mal tourné a pris la sixième place avec 2,2 millions de dollars. Le film familial a reçu des critiques positives de la part des téléspectateurs et des critiques depuis ses débuts il y a quatre semaines.

La dépêche française est arrivé au septième rang ce week-end après avoir gagné 1,84 million de dollars. Le dernier de Wes Anderson a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques et des stars Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray et Owen Wilson. Belfast a pris la huitième position avec 1,8 million de dollars, tandis que le film d’horreur Bois a pris la neuvième place après avoir rapporté 1,2 million de dollars. Finalement, Halloween tue, qui a gagné 128,4 millions de dollars dans le monde, a pris la dixième place avec 1 million de dollars. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Sujets : Billetterie, Éternels