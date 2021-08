Tanner Buchanan fait fureur sur Netflix et il ne s’agit pas de Cobra Kai

Tanneur buchanan est l’un des grands acteurs jeunesse du moment, ce qui a été démontré au cours des trois saisons de Cobra Kai publié jusqu’à présent sur le service de streaming Netflix. En attendant le quatrième volet de la série, l’acteur commence à briller pour lui-même et maintenant il l’a fait dans l’un des nouveaux films diffusés par la plateforme.

Dans le spectacle de Karaté Kid, il joue Robby désireux, fils de sensei Johnny Lawrence. Dès le premier épisode, il a été présenté comme un garçon gênant jusqu’à ce qu’il rencontre Daniel La Russo et vous apprend tout sur l’art martial. Dans les derniers épisodes vus on sait qu’il va au dojo Cobra Kai avec John Kreese, le méchant principal, il est donc maintenant à côté du grand antagoniste de l’histoire.

Photo : Netflix



+ Le film pour lequel Tanner Buchanan triomphe

Le vendredi 27 août, le film est arrivé sur la plateforme Il est tout ça, réalisé par Mark Waters, d’après un scénario de R. Lee Fleming Jr., dans lequel Buchanan est le protagoniste dans le rôle de Cameron Kweller. Bien qu’il ne soit dans le catalogue de contenu que depuis quelques jours, C’est déjà le film le plus regardé en streaming dans le monde.







De quoi s’agit-il Il est tout ça? Cela dit son synopsis officiel: « Dans cette version du film Someone Like You de 1999, une vidéo devient virale dans laquelle Padgett, une jeune influenceuse des réseaux sociaux, rompt avec son petit ami. Cela l’amène à faire un pari risqué pour sauver sa réputation : elle jure qu’il peut transformer Cameron négligente et asociale en roi du bal. Mais les choses se compliquent lorsqu’il se rend compte qu’elle est en train de tomber amoureuse de lui. « .

Bien que la réponse du public semble acceptable, les critiques spécialisés ont baissé le pouce : Sur Rotten Tomatoes, il a une approbation de 33% sur la base de 42 avis et sur Metacritic, il a une note de 35 sur 100. Outre Tanner, qui commence à se consolider dans Netflix, le casting est complété par Addison Rae, Madison Pettis, Rachel Leigh Cook, Matthew Lillard et Peyton Meyer, entre autres.