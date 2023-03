« Ringo. Glory and Death » : qui est Jerónimo Bosia, le protagoniste

in

L’acteur a été choisi pour jouer dans la série qui a présenté ses sept épisodes sur la plateforme Star+ ce vendredi.

Jérôme Bosia C’est un acteur argentin de 27 ans qui vit un moment de rêve dans l’industrie du divertissement. cinéma et les série. Il a participé à d’importantes productions télévisuelles telles que 100 jours pour tomber amoureux et le film « Moi, ado »où il a eu l’un de ses premiers rôles centraux dans une fiction.

Avant la pandémie, bosi auditionné pour le rôle de Ringo Bonavena dans la série biographique sur le célèbre boxeur argentin de Étoile+qui est intitulé « Ringo. gloire et mort ». Bien qu’il ait perdu tout espoir d’obtenir le rôle, en raison de l’arrêt de l’industrie, le projet a été relancé et Jerónimo a été appelé pour jouer l’athlète emblématique.

Comme il s’est avéré, lors de l’audition, Jérôme Bosia apparu pleinement caractérisé comme bonavena et a donné des instructions comme s’il était le boxeur lui-même, même lorsqu’il n’était pas devant la caméra. Cette attitude, ajoutée à sa grande ressemblance physique avec le boxeur argentin, lui a permis d’obtenir le rôle tant convoité.

À partir de ce vendredi, vous pouvez voir tous les épisodes du grand « Ringo. gloire et mort » dans Étoile+. Il s’agit d’une mini-série de sept épisodes divisée en deux chronologies : une qui raconte son ascension, dans les années 1960, et une autre qui montre ses trois derniers mois de vie, avant d’être assassiné à Reno, Nevada, par le gangster. Joe confort.

+ Qui est le réalisateur de « Ringo. gloire et mort »

La personne chargée de commander le tournage de « Ringo. gloire et mort » c’était l’argentin Nicolas Pérez Veiga. C’est la deuxième fois qu’il réalise une mini-série dans sa carrière, puisqu’en 2017 il a eu l’opportunité de faire là-basune production de dix épisodes titrée par Alejandro Awada et Matías Mayer. L’histoire tourne autour de quelques jeunes qui font irruption dans la discothèque du village, mais rien ne se passe comme prévu et ils doivent échapper à la police.

