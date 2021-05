« Cobra Kai »: Tory Nichols, allez-vous suivre les traces de Kreese dans la saison 4?

Spidi Veste Spidi 4 saisons Femme Noir XL

Spidi 4Season H2Out est une veste toutes saisons qui répondra sûrement à vos besoins!La veste est traitée pour devenir résistante à l'eau et, et rester sèche au cas ou vous transpirez durant une conduite active.Bon système de ventilation, vous obtenez un bon flux d'air dans toute la veste.- Protection du coude et de l'épaule approuvée CE.- Préparé pour une protection différente du dos et de la poitrine.- À l'épreuve du vent pour vous garder au chaud quand il fait frais à l'extérieur.Le modèle de l'image mesure 182cm, pèse 78kg et porte la taille 52-Large.