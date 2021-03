One Piece: Hyogoro, la fleur flétrit-elle? – Chapitre 1006 du Manga

Plus récemment, le chapitre 1006 du Weekly Shonen Jump Manga a été fermé Une pièce présenté. Le chapitre a été nommé L’honorable Hyogoro, la fleur publié et cette fois il dit, comment pourrait-il en être autrement avec le nom, l’ancien Patron de Yakuza au centre des événements. Mais d’autres combats sont également dans la phase chaude et l’un d’eux est déjà terminé …

One Piece: Que se passe-t-il dans le chapitre 1006 du manga?

Chapitre 1006 commence exactement là où le précédent s’est terminé, c’est-à-dire avec l’évasion de Momonosuke, Yamato et Shinobu de la salle de stockage interdite. Les deux femmes qui gardent le fils d’Oden caché sous les vêtements de Yamato se battent contre d’innombrables adversaires alors qu’elles sont surveillées par les espions de Kaido. Les émissions de l’endroit où se trouvent les fugitifs peuvent être entendues dans tout le château.

C’est ainsi qu’ils parviennent aux oreilles de Sanjiqui se démarque de son inesthétique Rencontre avec Black Maria semble avoir récupéré et qui ne sait plus s’il doit courir jusqu’à l’entrée de la forteresse et soutenir Momonosuke, ou s’il doit aller à la tour de la forteresse et là Akazaya se tient à côté, qui sera bientôt visité par un très en colère Jack aura. Alors que le Smutje réfléchit toujours à quel combat rejoindre, l’argument se situe entre Charlotte Perospero et Carotte Déjà fini.

Le vison de lièvre est vaincu sur le terrain, mais le fils aîné de Grosse maman admet que le combat se serait déroulé très différemment si le temps avait coopéré. Malheureusement la lune est couverte de nuages ​​et Carrot n’avait donc aucune chance de victoire. Après quelques mots méprisants sur la détermination de Carrot Pedro pour se venger, Perospero s’enfuit. Il mentionne qu’il est toujours contre de rejoindre les Beast Pirates, mais que vous devez montrer aux débutants ce que signifie être un empereur.

One Piece: La bataille au sommet du crâne

Tandis que Hachoir dans Manga Chapter 1006 de One Piece a désespérément essayé de le faire Virus du démon de glace résister et en même temps créer un antidote pour tous ceux qui menacent aussi de devenir des démons de glace, les subordonnés du désespoir Grattoirs Apoo sur le mur apparemment insurmontable X Drake et Hyogoroqui ne permettra à personne d’approcher le médecin du gang des pirates au chapeau de paille.

L’ancien patron de Yakuza, qui a maintenant l’air beaucoup plus grand et plus fort qu’avant, révèle que l’exposition au virus l’a amené au bord de la mort et qu’une force dormante s’est réveillée en lui. Mais cela signifie également qu’il n’a obtenu ce pouvoir qu’en échange de son énergie vitale restante. Il aimerait maintenant utiliser cette circonstance pour vaincre les forces principales opposées.

Sachant que Hyogoro deviendra un monstre invincible si le virus l’emporte, Hyogoro commande le reste d’entre eux Yakuzapour le tuer avant que cela n’arrive. Dans le même souffle, il affronte le Ex-Mimawarigumi et les combat avec son style de fleur à une épée et l’attaque Lumière sacrée des cheveux ardents. Le vieil homme se demande si dans la fleur de l’âge il aurait eu une chance avec Oden Kaido pour vaincre. Mais ce temps est maintenant révolu et il a trouvé un étudiant prometteur à Luffy.

© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

One Piece: Marco contre Reine et Roi

reine observe les événements de Hyogoro et veut que l’ex-yakuza avec son faisceau laser Mettez un terme à cela. Mais Marco viens à lui avec l’attaque Feu de phénix entre les deux et rappelle à la catastrophe qu’il est son adversaire. Il y a un échange de coups, qui a également lieu roi et Marco, qui se débrouille très bien, doit admettre que le combat contre deux adversaires qui ensemble un milliard de primes valent, est très difficile. Pourtant, il ne recule pas d’un mètre et frappe ses ennemis avec quelques coups décents.

Depuis combien de temps l’ancien membre du Gang de pirates barbe blanche Mais cet argument peut encore tenir est écrit dans les étoiles, car Perospero s’approche du champ de bataille et se prépare à se tenir aux côtés du roi et de la reine. En attendant, ils ont flammes bleues Marco n’a pratiquement aucun effet sur les victimes du virus du démon de glace et elles recommencent à se transformer. Hyogoro accepte alors son sort et attend que ses subordonnés le tuent.

Alors que la fleur se transforme lentement en un démon de glace et que les yakuza lèvent leurs épées contre leur patron, il sourit et dit qu’il n’a plus de regrets. Ceci termine le chapitre 1006 de Manga de One Piece. Chapitre 1007 devrait être programmé le 14 mars 2021 être publié.

