The Manager: Puma Goity a confirmé que la série Star + aura une saison 2

En exclusivité avec Spoiler, Puma Goity a confirmé que Le chargé Il aura la saison 2 avant sa première. Connaître tous les détails.

© Étoile +La Puma Goity dans The Manager

Après tant d’attente, enfinLe chargé est sur le point d’atteindre l’étoile +. La série, mettant en vedette Guillermo Francella, se prépare pour sa grande première. Dans quelques heures seulement la production sera publiée, dans son intégralité, sur la plateforme. Composé d’un total de 11 épisodes de 30 minutes, ce strip est déjà l’un des gros paris du service à la demande. C’est plein d’humour, de drame et de réalité.

De quoi s’agit-il? Le chargé raconte les aventures d’Eliseo, joué par Guillermo Francella. Dans cette fiction, ce personnage est à la tête d’un immeuble qui, dans le dos du consortium qui l’emploie, use et abuse de son pouvoir de surveillance et d’ingérence. En effet, Eliseo connaît toutes les réglementations et la dynamique spécifique du bâtiment où non seulement il travaille, mais aussi vit.

Sans aucun doute, sa facilité de mouvement en son sein est ce qui lui permet d’absorber jusqu’au moindre détail de la vie de ses habitants. Cependant, lorsqu’il se rend compte qu’il n’est pas aussi aimé qu’il le pensait, il montre que, sous son apparence serviable et obséquieuse, il cache un talent pour manipuler les locataires. Cette histoire est innovante dans le genre de la comédie et, à son tour, captivante en raison non seulement des grandes performances, mais aussi de sa mise en scène impeccable.

Par conséquent, à l’image de la grandeur de sa série Star + a décidé de faire un lancement à la hauteur. A tel point qu’hier après-midi l’avant-première de Le chargé, qui était rempli d’invités et de membres de la distribution. Là sur le tapis rouge Puma Goity, qui joue Matías Zambrano dans la série, s’est entretenu exclusivement avec spoilers. Et, comme si cela ne suffisait pas, il a donné des nouvelles que tous les fans attendaient.

Oui! Avant même la première de la première saison, l’acteur a confirmé qu’ils travaillaient déjà sur la deuxième édition. « J’ai de grandes attentes. Je pense que nous avons une excellente série, une excellente première saison, et nous tournons déjà la deuxième saison.« , étaient ses mots exacts. C’est-à-dire qu’avec cela, cela montre que la série est l’un des grands paris de Star +.

