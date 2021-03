Space Jam 2: Un nouveau premier regard sur l’héritage unit LeBron James et les Looney Tunes

Nous avons un nouveau regard sur Space Jam 2, officiellement intitulé Space Jam: A New Legacy. Le film mettra en vedette LeBron James, qui cherche à remplir les chaussures autrefois occupées par Michael Jordan. Bien que ce soit un film nettement différent, basé sur ces images, ainsi qu’une description de l’intrigue. James, Bugs Bunny et le reste des Looney Tunes vont faire un voyage à travers l’histoire de Warner Bros.

Les photos offrent des regards sur LeBron James arrondissant le Toon Squad, en plus d’offrir nos premiers aperçus sur les dessins des Looney Tunes eux-mêmes. Nous avons un aperçu de Bugs, Tweety, Taz, Daffy et Lola Bunny, qui ont fait ses débuts dans le Space Jam original. Nous avons également un aperçu de Don Cheadle, qui joue le méchant dans la suite. Il a également été confirmé que les Monstars ne seront pas l’équipe adverse cette fois-ci. Au lieu de cela, l’équipe s’appellera la Goon Squad.

LeBron James entre dans la peau de MJ, mettant à jour un classique bien-aimé – et tirant pour la A-list hollywoodienne. Https://t.co/rKHTrFXbhT – Divertissement hebdomadaire (@EW) 4 mars 2021

En ce qui concerne l’intrigue du film, la rumeur dit depuis un certain temps que d’autres personnages de Warner Bros.apparaîtront aux côtés de l’emblématique Looney Tunes. La pièce accompagnant la sortie de ces photos a en effet confirmé que ce sera le cas. Un synopsis précédemment divulgué en faisait allusion, mais maintenant c’est officiel; LeBron James fera un voyage à travers les coffres Warner Bros., rencontrant des personnages tels que Batman et King Kong en cours de route. Le tracé est décrit comme suit.

Le premier regard sur «SPACE JAM: UN NEW LEGACY». (La source: @EW) pic.twitter.com/s3Kq2kK4rC – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 4 mars 2021

« Jouant une version rehaussée de lui-même, James a du mal à comprendre [Cedric] Joe’s Dom, qui s’intéresse beaucoup plus à créer des jeux qu’à y jouer. Lorsque les compétences techniques de Dom attirent l’attention d’un humanoïde CGI nommé Al G Rhythm (Don Cheadle), le duo père-fils est aspiré dans le « serveur-verse » de Warner 3000, l’IA kidnappant Dom dans l’espoir de voler une partie de les adeptes du roi «

Un premier regard sur Lola Bunny dans ‘SPACE JAM 2: A NEW LEGACY’ a été révélé. pic.twitter.com/8Q99bqEyir – Crave de dessin animé (@thecartooncrave) 4 mars 2021

Sonequa Martin-Green, Ceyair Wright et Harper Leigh Alexander font également partie de l’ensemble humain principal. De plus, comme c’était le cas avec l’original, plusieurs stars de la NBA et de la WNBA apparaîtront. Ryan Coogler (Panthère noire) produit avec Malcolm D. Lee (Voyage de filles) dans le fauteuil du directeur. Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler et Terence Nance sont tous crédités sur le scénario. Nance devait initialement diriger mais a quitté le projet peu de temps après le début de la production.

Novas imagens de ‘SPACE JAM: UN NEW LEGACY’ pic.twitter.com/uQqIA6oTkH – Universo DC COMICS #SnyderCut (@UniversoDCnauta) 4 mars 2021

La saison des films d’été 2021 sera étrange. L’espoir de l’industrie est que les théâtres pourront alors fonctionner à une capacité plus proche de la normale. Même ainsi, Warner Bros. ‘ toute l’ardoise de films de cette année sera accompagnée d’une stratégie de sortie hybride. Tous les films du studio sortiront à la fois en salles et sur HBO Max le même jour aux États-Unis. Space Jam: un nouvel héritage, qui devrait actuellement arriver le 16 juillet. Assurez-vous de vérifier les photos par vous-même, qui ont été révélées pour la première fois par Entertainment Weekly.

PLUS de regards sur ‘SPACE JAM: UN NOUVEL HÉRITAGE! 🐰 (La source: @EW) pic.twitter.com/GgF2Ra1ZzC – Nouvelles de Space Jam (@LegacyJam) 4 mars 2021

Sujets: Space Jam 2, Space Jam