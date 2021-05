The Weeknd anticipe de nouveaux matériaux fabriqués pendant la pandémie

« After Hours » est sans aucun doute l’un des albums les plus intéressants à avoir été publié au cours de l’année écoulée, avec des succès comme « Blinding Lights » ou « Save Your Tears » occupant toujours les premières places des principaux classements musicaux du monde entier. est surprenant que The Weeknd ait déjà du nouveau matériel en préparation.

Abel Tesfaye a récemment anticipé l’arrivée prochaine de son nouveau matériau «magique», qui a été fabriqué lors du verrouillage en raison de la pandémie de l’année dernière, sur laquelle il a déjà fait quelques allusions ces derniers mois.

Depuis sa participation au Super Bowl, The Weeknd a souligné que l’ère narrative qu’il a établie avec « After Hours » n’est pas encore terminée. De plus, la semaine dernière, il aurait partagé un nouveau remix de «Save Your Tears», qui mettait en vedette la collaboration d’Ariana Grande.

Una nueva serie de tweets realizados por Tesfaye anticiparon que el artista ha estado trabajando en “su pequeño cuarto de cuarentena”, compartiendo un GIF en el que se muestra a Bugs Bunnny incapaz de conciliar el sueño, acompañado de un tweet con la frase ‘What’s réel? » (C’est vrai?)

The Weeknd a réussi à attirer l’attention de ses fans quand, dans une autre série de publications, il a ajouté: « J’ai fait tellement de magie dans la petite salle de quarantaine », « Maintenant juste un morceau », en plus d’appeler son nouveau projet quelque chose « si beau ».

27 avril 2021

27 avril 2021

En décembre dernier, The Weeknd avait déjà anticipé la sortie éventuelle d’un nouvel album en 2021. «Je suis coupable de vouloir dépasser mon dernier album, mais ce n’est jamais quelque chose du genre ‘Je dois faire le même type de chanson’. Je suis comme ça. Ma palette est tellement large ».

Outre les préparatifs de leur nouveau matériel, The Weeknd a également revisité ses origines en sortant «House of Balloons», sa première mixtape, le mois dernier pour la première fois sur les plateformes numériques.