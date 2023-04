Le DRAME POLITIQUE fascinant le plus regardé sur NETFLIX que vous devez voir AUJOURD’HUI

Netflix

Netflix a captivé ses téléspectateurs avec un nouveau drame politique que vous devez regarder en ce moment. connais le.

©NetflixLe drame politique le plus regardé.

Parfois la fiction dépasse la réalité et, à d’autres occasions, c’est l’inverse puisque, plus d’une fois, des productions basées sur un fait réel ont été vues. Et, sans aucun doute, l’une des plateformes les plus expertes dans ce type de contenu est Netflix. C’est parce que, dans son catalogue, il a différentes bandes qui ont captivé le public précisément parce qu’elles sont réelles.

En fait, il y a une nouvelle série Netflix qui donne déjà beaucoup à dire car, bien qu’elle ne soit pas basée sur une histoire vraie, elle a beaucoup à voir avec ce qui se passe aujourd’hui. Il s’agit de Faiseur de reinesune production d’origine coréenne qui se concentre sur le drame politique de leur pays, mais sous un autre angle.

C’est plus, Faiseur de reines a tellement surpris les téléspectateurs de Netflix que, selon Flix Patrol, c’est l’une des bandes les plus vues au monde. Il occupe actuellement la cinquième place, au-dessus l’amour est aveugle. La série a atteint cette position grâce à sa participation au top 10 du géant du streaming dans plus de 200 pays.

De quoi parle Queenmaker et pourquoi devriez-vous le regarder ?

Lancé le 14 avril, ce strip compte au total 11 épisodes qui racontent un drame sociopolitique captivant. Et, même s’il ne s’agit pas d’une histoire vraie, elle a captivé les téléspectateurs en raison de son intrigue intense, qui contient de la violence et une carrière politique passionnante pleine de hauts et de bas.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Faiseur de reines Remarques: « Après un accident tragique, une consultante utilise ses compétences pour transformer une avocate des droits civiques en prochain maire… et faire tomber son ancienne entreprise. »

