Découvrez les messages poignants des enfants du prince William à «  Granny Diana  » à l’occasion de la fête des mères au Royaume-Uni

Même si la mère de leur père, la princesse Diana, est décédée des années avant leur naissance, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis honorent leur défunte grand-mère chaque année le jour de la fête des mères au Royaume-Uni.

Le compte Instagram de leurs parents, le prince William, 38 ans, et l’ancienne Kate Middleton, 39 ans, ont partagé dimanche une série de photos des cartes manuscrites et dessinées des enfants, et chacun a partagé un message spécial avec leur «Granny Diana».

Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs enfants, le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George, assistent à une représentation spéciale de pantomime au Palladium Theatre de Londres pour remercier les principaux travailleurs et leurs familles pour leurs efforts tout au long de la pandémie. Aaron Chown / AP

«Cette année, la fête des mères sera encore une fois différente», lit-on dans la légende d’Instagram. «Beaucoup d’entre nous seront séparés de nos proches, mais nous attendons avec impatience un moment dans un avenir pas trop lointain où nous pourrons à nouveau faire un câlin à notre mère. Mais pour ceux qui vivent un deuil, aujourd’hui peut être particulièrement difficile.

« Chaque année, le jour de la fête des mères, George, Charlotte et Louis font des cartes en souvenir de leur grand-mère, Diana, pour William », poursuit la légende. Quelle que soit votre situation, nous pensons à vous en cette Fête des Mères « . »

La première photo du carrousel était une photo d’une journée ensoleillée de George, 7 ans, avec une volée d’oiseaux volant dans le ciel. «Chère mamie Diana, bonne fête des mères», disait sa carte. « Je t’aime beaucoup et je pense toujours à toi, Envoyant beaucoup d’amour de George. »

La carte de Charlotte comprenait un grand cœur multicolore entouré d’autocollants de fleurs et de papillons.

«Chère mamie Diana, je pense à vous le jour de la fête des mères», lit-on dans le message de la fillette de 5 ans. « Je t’aime beaucoup. Papa vous manque. Beaucoup d’amour Charlotte.

Louis, qui aura 3 ans le mois prochain, semble avoir peint sa carte au doigt, qui comportait un dessin d’un cœur, une collection d’autocollants d’animaux et son nom signé dans le coin inférieur.

Comme la légende l’a mentionné, les cartes seront offertes à William, qui avait 15 ans lorsque la princesse Diana est décédée dans un accident de voiture en 1997. Le duc de Cambridge a été franc dans le passé à propos de son chagrin d’avoir perdu sa mère, ce qu’il a dit refait surface quand il est devenu père.

«Avoir des enfants est le plus grand moment qui change la vie. C’est vraiment le cas», a révélé William dans le documentaire de la BBC One «Football, Prince William and Our Mental Health». «Quand tu as vécu quelque chose de traumatisant dans la vie, c’est-à-dire que ton père n’était pas là, ma mère mourant quand j’étais plus jeune, tes émotions reviennent à pas de géant parce que c’est une phase très différente de la vie, et il n’y a personne là pour vous aider. «

Catherine, duchesse de Cambridge, et le prince William, duc de Cambridge, à Stockholm en juillet 2018. Samir Hussein / WireImage

Il a dit que c’était «parfois accablant. … Moi et (ma femme), nous nous soutenons mutuellement, et nous traversons ces moments ensemble, et nous évoluons et apprenons ensemble.

« Sur le plan émotionnel, les choses sortent de nulle part auxquelles vous ne vous attendez jamais ou auxquelles vous pensez peut-être avoir traité, » continua-t-il. « Les enfants qui arrivent … est l’un des moments les plus incroyables de la vie, mais c’est aussi l’un des plus effrayants.

Malgré le chagrin, William a pu garder la mémoire de sa mère vivante pour ses enfants en «parlant constamment de Granny Diana», a-t-il révélé dans le documentaire de 2017, «Diana, notre mère: sa vie et son héritage».

«Nous avons plus de photos d’elle dans la maison maintenant, et nous parlons un peu d’elle», a-t-il dit, ajoutant que la tâche est plus difficile parce que sa femme, Catherine, duchesse de Cambridge, ne l’a jamais rencontrée.

«C’est difficile, car manifestement Catherine ne la connaissait pas, donc elle ne peut pas vraiment fournir ce niveau de détails, alors je le fais, mettant régulièrement George et Charlotte au lit, je parle d’elle et essaie juste de leur rappeler qu’il y a deux grands-mères, il y avait deux grands-mères dans leur vie « , expliqua William. » Il est important qu’ils sachent qui elle était et qu’elle existait. «