Genshin Impact: Le prince de craie et le guide du dragon

Avec chaque nouvelle mise à jour, des choses nouvelles et passionnantes sont ajoutées. Un événement de lancement semble être la norme pour miHoYo, alors bien sûr, lors du téléchargement de la mise à jour 1.2, un nouvel événement vous attend pour commencer!

Le prince de craie et le guide du dragon

Le Chalk Prince and the Dragon est un nouvel événement dans Genshin Impact et est devenu disponible lors de la mise à jour v1.2 téléchargée. Vous trouverez ci-dessous un guide sur les actes à venir, et lorsque ceux-ci seront disponibles, pour terminer cet événement dans son intégralité.

Quand le prochain acte est-il disponible pour The Chalk and the Dragon

Désormais, un seul acte est actuellement disponible au démarrage de la région de Dragonspine, et il y a quatre actes à l’événement Craie et Dragon. Cependant, tous les deux / trois jours, la prochaine loi sera disponible. Vous trouverez ci-dessous les dates auxquelles cela se produit.

Acte I commence: Après la mise à jour vers la version 1.2

Après la mise à jour vers la version 1.2 Début de l’acte II: 25 décembre 2020, 04:00 (heure locale)

25 décembre 2020, 04:00 (heure locale) Début de l’acte III: 28 décembre 2020, 04:00 (heure locale)

28 décembre 2020, 04:00 (heure locale) Début de l’acte IV: 31 décembre 2020, 04:00 (heure locale)

Quelles sont les récompenses d’événement pour Le prince de craie et le dragon

En jouant à cet événement, vous débloquerez une épée 4 étoiles, le désir festif. En plus de gagner trois types d’essence: l’essence scintillante, l’essence chaude et l’essence miraculeuse.

La quantité d’Essence gagnée en complétant les défis dans les Actes dépend de votre niveau mondial. Plus c’est élevé, plus vous gagnerez de récompenses.

L’essence gagnée peut être utilisée pour acheter un assortiment d’articles dans la boutique d’événements, y compris un nouveau type de matériau appelé Festering Dragon Marrow, qui est un matériau de raffinement pour Festering Desire. Vous pouvez également acheter. Matériaux de niveau de talent, matériaux d’ascension d’arme, matériaux EXP et la couronne de perspicacité.

Quels sont les bonus sur Festering Desire

Festering Desire obtient trois bonus pendant cet événement mais n’est actif que pendant cet événement; après la fin de l’événement, les bonus font de même. Celui qui équipe l’épée recevra les bonus offerts par l’arme. Cependant, les capacités s’activent après avoir terminé tous les défis de l’Acte I, de l’Acte II et de l’Acte III.

Le personnage qui équipe cette arme pendant l’événement infligera 60% de dégâts supplémentaires aux adversaires de la région de Dragonspine.

Le personnage qui équipe cette arme pendant l’événement accumulera Sherr Cold à un rythme plus lent. Ils gagnent tous un taux de coup critique supplémentaire de 35% contre les adversaires de la région de Dragonspine.

Pendant la période de l’événement, Festering Desire reçoit une EXP d’amélioration supplémentaire de 1,5. Cependant, Festering Dragon Marrow doit être utilisé pour atteindre le niveau de raffinement 5.

La craie et le prince dragon Acte I

Dès que la version 1.2 a été téléchargée, vous devez terminer la quête Désir purulent; une fois cela terminé, les défis de l’acte I seront débloqués. Une fois les défis de l’acte I débloqués, les monstres de la région de Dragonpspine laisseront tomber des fragments usés par le givre et des cristaux usés par le givre lorsqu’ils seront tués, bien que ce ne soit pas une tâche facile. à Genshin Impact.

Vous devez collecter un bon nombre de ces deux nouveaux matériaux pour atteindre les objectifs du défi. Cependant, une fois le défi terminé, vaincre les monstres ne laissera plus tomber les fragments usés par le givre ou les cristaux usés par le givre, ce qui est un excellent indicateur que le défi est terminé.

En accomplissant ce premier acte, vous débloquerez la première capacité de Festering Desire.

La craie et le prince dragon Acte II

Cet événement commence le jour de Noël, le 25 décembre, et vous devez terminer la quête Rivale d’Archonte pour débloquer les défis de l’Acte II. En complétant ces défis, vous gagnerez le premier niveau des essences, l’essence scintillante.

Une nouvelle icône sera apparue sur la carte, dirigez-vous vers ce nouvel endroit appelé les terrains d’essai. C’est pratiquement vous entrez dans la région de Dragonspine. Lorsque vous y arrivez, activez le mécanisme pour commencer le défi.

Au début du défi, des nuées d’ennemis apparaîtront. Cependant, ces ennemis sont améliorés par la Force Dragon des lignes telluriques. Cela signifie que ces ennemis sont plus coriaces que la normale. Simultanément, des tempêtes de neige commenceront à apparaître, ce qui vous fera accumuler l’effet Sheer Cold Status, bien qu’il y ait un Ruin Brazier à proximité qui vous gardera au chaud.

Malheureusement, les ennemis peuvent attaquer ce brasier et l’empêcher temporairement de fonctionner, votre priorité principale est donc d’empêcher que cela se produise. Protégez le Ruin Brazier à tout prix.

Après tout, les ennemis ont été vaincus, le défi est terminé et vous serez récompensé par de l’essence scintillante. N’oubliez pas que le montant attribué dépend de votre niveau mondial.

Une fois les défis de l’Acte II terminés, Désir festif aura une autre capacité activée.

La craie et le prince dragon Acte III

L’acte III commence le 28 décembre et vous devez terminer la quête Raiders au milieu de la brume de neige pour débloquer l’ensemble des défis de l’Acte III. À la fin de ce défi Actes, vous gagnerez le deuxième niveau d’Essence, Essence chaude.

Une nouvelle icône apparaîtra sur la carte. Dirigez-vous vers cette icône pour trouver la zone de pèlerinage draconique.

Au début de ce défi, un Warming Seelie apparaîtra et commencera à avancer en suivant la Force Dragon dans les lignes telluriques. Vous devez suivre cette Seelie et vaincre tous les ennemis qui apparaissent. Bien sûr, grâce à la Dragon Force, tous les ennemis seront à nouveau améliorés. Heureusement, le Warming Seelie lâchera du quartz écarlate à l’occasion, que vous pourrez vous améliorer pour infliger des dégâts supplémentaires à ces monstres.

Une fois que le Warming Seelie a atteint sa destination, le défi sera terminé et vous serez récompensé par Warm Essence. Une fois ce défi terminé, la troisième et dernière capacité de Festering Desire sera activée.

La craie et le prince dragon Acte IV

L’acte IV commence la veille du Nouvel An, le 31 décembre. Les joueurs doivent terminer Invités non invités pour débloquer les défis de l’Acte IV. Un nouvel emplacement sera marqué sur la carte comme les autres actes, et en vous dirigeant vers cette icône, Frostborn Miracle, vous trouverez le prochain défi et obtiendrez le dernier niveau d’Essence, l’Essence miraculeuse.

Pour ce défi, vous avez deux options; vous pouvez le saisir seul ou le compléter via Co-op car vous devez vaincre un boss, le Cryo Regisvine résurgente, dans un délai précis. Cet ennemi a absorbé le pouvoir de la Force Dragon pendant très longtemps et continuera à être ramené à la vie tant que ce pouvoir durera.

En entrant dans la bataille, vous remarquerez qu’un bouclier protège Resurgent Cryo Regisvine. Votre première tâche est de briser ce bouclier. Pour ce faire, vous devez vaincre les monstres qui apparaissent dans la zone qui l’entoure, et ils laisseront tomber du Quartz écarlate. Utilisez ce buff pour briser l’épine de givre, qui ressemble à un gros cristal bleu sur le bouclier lui-même. Cela fera disparaître le bouclier.

Cependant, ce faisant, une tempête de neige apparaîtra, provoquant une accumulation plus rapide de l’effet de statut Sheer Cold. Gardez un œil attentif sur le Resurgent Cryo Regisvine, car vous devriez remarquer qu’un noyau bleu aurait dû apparaître lors du retrait du bouclier.

Votre prochain objectif est de détruire ce noyau; cela rendra le Resurgent Cryo Regisvine inactif pendant une courte période, ce qui est l’occasion idéale de l’attaquer avec tout ce que vous avez!

Finalement, il redeviendra actif et commencera à infliger des dégâts massifs à AoE Cryo. Pendant le chargement, vous avez besoin d’une pause d’une graine d’hiver dans les environs; ce sont des cristaux de glace bleue. Ce faisant, cela générera un bouclier vous protégeant de cette attaque extrêmement dommageable.

Répétez ceci jusqu’à ce que le Resurgent Cryo Regisvine soit mort. Si vous avez réussi à vaincre ce boss dans la période de temps impartie, vous gagnerez de l’essence miraculeuse à dépenser dans la boutique d’événements. Et ceci conclut l’événement The Chalk Prince and the Dragon!

