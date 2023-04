Dead Island 2: où trouver les fusibles de la boîte à fusibles

Dans L’île morte 2 vous rencontrerez toujours des pièces verrouillées, qui ne peuvent cependant être ouvertes qu’avec l’élément approprié. Mais l’effort en vaut la peine, car vous serez équipé d’objets de grande qualité et d’armes particulièrement puissantes dans ces zones.

Comment puis-je obtenir des sauvegardes ?

Vous rencontrerez des boîtes à fusibles dans tout Los Angeles virtuel dans Dead Island 2. Dans ces cas, vous avez besoin d’un fusiblepour ouvrir la porte reliée à la boîte à fusibles. Une fois que vous avez fait cela, de précieuses récompenses vous attendent.

Pour 1 500 €, le fusible est à vous. Un investissement judicieux ! © Deep Silver/Dambuster Studios

Mais où puis-je trouver des fusibles ? Vous ne trouverez pas de fusibles dans le monde du jeu, vous ne pouvez les acheter qu’auprès de revendeurs. Ils vous vendront les articles pour chaque 1 500 €. Notez également que vous ne faites toujours que un maximum de trois fusibles peut emporter avec vous en même temps.

Toutes les boîtes à fusibles vous sont présentées sur la carte. Si une pièce sécurisée par une boîte à fusibles a été pillée, elle le reste pour le reste de la partie. De plus, après le pillage, il y a une coche verte à côté de l’icône de sauvegarde sur la carte. Cela vous permet de vérifier à tout moment dans quelles pièces vous n’êtes pas encore entré.

Avis: Vous pouvez retourner dans n’importe quelle zone de Los Angeles plus tard dans le jeu (même après l’avoir terminé) pour réclamer les récompenses avec plus de sauvegardes dans votre sac.

Quelles récompenses m’attendent ?

Dans ces chambres, vous pouvez vous attendre, entre autres, boites de stockage avec de l’argent, des médikits et divers matériaux d’artisanat. Aussi, jetez un coup d’œil autour de vous, car vous pouvez souvent trouver d’autres objets et des boîtes et valises plus petites dans les environs.

Un trésor de boucher à l’épreuve des zombies avec un contenu précieux. © Deep Silver/Dambuster Studios

Le point culminant, cependant, ce sont les très gros coffres, qui, comme Trésor de tueur à l’épreuve des zombies être titré. Il contient des armes particulièrement puissantes qui ont toujours le Rareté exquise (niveau de rareté le plus élevé) et ont donc déjà de très bonnes valeurs sans mises à niveau. Vous pouvez utiliser de telles armes établis Modifiez avec des mods et des avantages pour ajouter des effets et des bonus puissants.

Il vaut donc la peine d’investir un peu de votre argent dans des fusibles de revendeurs. Car cet investissement sera amorti au plus tard lors de la prochaine exploration.

Eh bien, qu’avons-nous ici? © Deep Silver/Dambuster Studios