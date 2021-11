Clint Barton a un avenir dans le MCU au-delà de Hawkeye

Alors que de nombreuses « vieilles gardes » de l’univers cinématographique Marvel, comme celle de Robert Downey Jr. Homme de fer et Chris Evans Capitaine Amérique, sont arrivés au terme de leurs périples respectifs, il est peu probable que ce soit le cas pour la fondation de Jeremy Renner Vengeur, Clint Barton alias Oeil de faucon. Avec la série éponyme Disney + du personnage présentant la protégée de Barton, Kate Bishop, beaucoup pensaient que cela marquerait la fin du mandat de super-héros de Renner, mais selon le producteur Trinh Tran, il reste encore de nombreuses histoires à raconter.

« Il y a toujours de nouvelles histoires à raconter, en particulier avec Clint Barton. Il y a tellement plus à explorer. Nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passe, mais c’est incroyable de travailler avec Jeremy. Il aime son personnage, il est le seule personne qui sait vraiment qui est Clint Barton. Je pense qu’il y a des possibilités. Nous verrons. »

Bien qu’il ne possède aucun super pouvoir, à part sa capacité à tirer des flèches sur une cible, quelles que soient les circonstances, bien sûr, Clint Barton a tenu tête à toutes sortes de dieux, d’envahisseurs extraterrestres génocidaires et d’armées de robots déterminés à détruire le monde. . C’est en effet cette normalité qui, selon Tran, fait que Barton Oeil de faucon si attachant populaire.

« Je pense que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le public l’aime. C’est l’un des seuls héros sans super pouvoirs, mais il sauve toujours la situation. C’est un homme ordinaire. Le message est que si vous faites l’effort, vous pouvez le faire n’importe quoi. Il peut être aux côtés des autres Avengers, qui peuvent voler et avoir des capacités spéciales, et être capable de se battre et de faire tout ce qu’il faut pour sauver le monde. Je pense que c’est très inspirant pour les téléspectateurs. Vous pouvez faire des efforts et vous ne le faites pas. Pas besoin de super-pouvoirs pour être un héros. »

Oeil de faucon emmènera les fans de Marvel dans une escapade de vacances inattendue grâce à Disney + et Marvel Studios. Situé dans la ville de New York post-blip, l’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Bien que cela devrait être plus que possible pour l’homme qui a combattu aux côtés de Thor et Iron Man, cela s’avère plus difficile que prévu, Barton ayant besoin de l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans rêvant de devenir une Super-héros. Le couple est obligé de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit festif.

Avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld respectivement dans le rôle de Clint Barton et Kate Bishop, Oeil de faucon met également en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Brian d’Arcy James, avec Fra Fee rejoignant le MCU en tant que méchant Kazi aux côtés d’Alaqua Cox en tant que Maya Lopez AKA Écho, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et qui deviendra bientôt le sujet de sa propre série dérivée Disney+.

Bien que les plans potentiels pour l’avenir de Clint Barton dans le MCU restent inconnus, il convient de noter que Jeremy Renner a récemment déclaré son amour à l’arc Old Man Hawkeye, ce qui signifie que l’acteur pourrait être impliqué dans la mêlée Marvel pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps que prévu. . « Oui, j’adore ça. Old Man Hawkeye », a déclaré Renner. « Oui, j’espère que je suis un Hawkeye super joyeux. Si je suis si vieux, j’espère juste oublier toutes les mauvaises choses qui arrivent dans la vie, et il est juste heureux. Il est heureux Hawkeye. Il a 80 ans, il ne peut pas bouger, il boite terriblement, mais il est tellement heureux ! »

Oeil de faucon est disponible dès maintenant sur Disney + et se terminera le 22 décembre dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Cine Pop.





