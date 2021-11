Malignant : des pourparlers ont eu lieu pour sa suite

Après la réactivation des grands cinémas et l’arrivée de premières intéressantes sur l’affichage international, le cinéaste James Wan a surpris ses fans avec son retour tant attendu dans l’horreur avec « Malignant » en septembre dernier, qui a confirmé que des discussions avaient eu lieu. pour une éventuelle suite.

Le film mettait en vedette Annabelle Wallis dans le rôle d’une jeune femme en proie à d’horribles visions de meurtres dans ses rêves, qui s’avèrent être réels, avec de grandes chances d’être complètement liée à un ami imaginaire de son enfance, qui pourrait ne pas l’être. aussi imaginaire que vous ne le pensez.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Holland confirmé dans MCU après No Way Home

Wallis a partagé une conversation avec ScreenRant dans laquelle elle a noté que Wan avait discuté de certaines idées avec elle pour continuer cette histoire troublante. « Nous l’avons fait », a commenté l’actrice lorsqu’on lui a demandé si les deux avaient envisagé une suite. « Il y a beaucoup d’idées qui circulent. Nous sommes très appréciés de votre accueil et je pense que vous en êtes surpris. Et oui, il y a beaucoup de conversations en cours ».

James Wan a percé en tant que cinéaste indépendant avec le premier volet de « Saw ». Peu de temps après, il présenterait les bases de deux grandes franchises d’horreur : « Insidious » et « The Conjuring », qui comptent à ce jour une légion fidèle de followers qui attendent avec impatience le lancement de chaque nouvel opus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chloe Zhao anticipe son redémarrage en cours de développement de « Dracula »

« Malingnant » représentait le retour de Wan dans le genre de l’horreur après sa participation à la saga « Fast and Furious » et « Aquaman », dont il travaille déjà sur son deuxième volet. Lors de sa promotion, le cinéaste a ouvertement déclaré qu’il considérait cette bande comme le travail le plus violent et le plus diviseur qu’il ait jamais fait de toute sa carrière.

Dans un autre entretien avec Screen Rant en septembre dernier, Wan a déclaré qu’avec « Malignant » il ne souhaitait pas répéter la même formule de ses œuvres précédentes, en plus de vouloir présenter au spectateur un impact visuel axé sur le viscéral avec le final torsion dans son intrigue. La bande est disponible dans le catalogue HBO Max.