VIDÉO : c’était la rencontre de Tom Holland avec Lionel Messi au Ballon d’Or 2021

Alors que les fans de l’univers cinématographique Marvel attendent le 17 décembre pour voir Spider-Man : Pas de chemin à la maison, son protagoniste Tom Holland vous êtes à Paris et ce lundi il a assisté à la cérémonie du Ballon d’Or 2021. Quand on sut qu’il était là, ils ne rêvèrent tous que d’une chose : rendez-vous avec Lionel Messi. C’est enfin arrivé !

L’actuel footballeur du PSG a remporté le prix pour la septième fois et a de nouveau été nommé par le magazine France Football comme le meilleur au monde, battant Robert Lewandowski et Jorginho dans la liste restreinte. De cette façon, l’Argentin est devenu le premier de l’histoire à remporter le prix en trois décennies différentes, après l’avoir remporté en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et cette année.

+ Tom Holland et Messi ensemble

L’interprète de Peter Parker s’est rendu au Théâtre du Châtelet pour assister à l’événement, sûrement invité par sa prochaine sortie correspondant au MCU. Les réseaux sociaux ont fait écho à son arrivée sur le tapis rouge et tout le monde a demandé ce qui a finalement été donné, la rencontre et l’accueil avec Messi avant le début de la cérémonie. Regardez l’instant !

L’acteur britannique a récemment avoué qu’il est un fan de la Tottenham, mais à une occasion, il a été vu avec le maillot de Barcelone et il est possible qu’il ait la star argentine parmi ses favoris. Dans la vidéo, on le voit lui serrer la main avec Lionel puis il leva les pouces en référence claire au moment unique qu’il a vécu et lui souhaitant sûrement bonne chance pour son futur exploit.

Tom Holland Il est arrivé à la cérémonie du Ballon d’Or accompagné de sa compagne, Zendaya, et à son arrivée il y a eu un drôle de moment qui a été commenté sur les réseaux sociaux. Les journalistes d’ESPN, la maison qui a diffusé l’événement, ils ne les ont pas reconnus à leur arrivée et les ont pris pour Harry Potter et Dua Lipa. Bien qu’ils aient été corrigés quelques secondes plus tard, sur Twitter, ils étaient déjà au centre des rires.

