Ezra Miller cesse-t-il d’être le Flash ? Warner Bros. et DC discutent de leur avenir au studio

Warner Bros.

Après avoir fait l’actualité la semaine dernière pour émeutes et harcèlement, les producteurs ont eu une réunion pour parler de l’avenir de l’acteur et cela ne semble pas de bonne humeur entre les parties.

©IMDBEzra Miller cesse-t-il d’être le Flash ? Warner Bros. et DC discutent de leur avenir au studio.

La tolérance aux erreurs répétées est un aspect avec lequel les sociétés de production cinématographique ne s’entendent pas très bien et c’est pourquoi les coûts peuvent être élevés pour les personnes impliquées. Ezra Miller Il est l’un des acteurs les plus controversés de ces derniers temps. et c’est pourquoi tant Warner Bros. Quoi Bandes dessinées DC Ils se sont rencontrés pour parler de leur avenir. Dites adieu à Flash ?

Début 2020 Une vidéo devenue virale dans laquelle il a agressé une femme, et bien qu’à l’époque cela ait attiré l’attention de l’étude, la goutte qui a fait déborder le vase est arrivée il y a une semaine. Comme révélé, L’acteur a été arrêté à Hawaï après avoir « crié des obscénités, arraché un microphone à une femme qui chantait au karaoké et s’est jeté sur un homme jouant aux fléchettes »., a expliqué le rapport de police. Après cela, il a été inculpé, mais après avoir payé une caution, il a été libéré.

+ Est-ce qu’Ezra Miller arrête d’être Flash dans le DCEU ?

Selon le rapport de Pierre roulanteaprès ce fait Warner Bros. et DC Comics ont eu une réunion d’urgence pour discuter de son séjour au sein du studio et les premiers rapports assurent qu’il y avait un consensus pour que tout projet dans lequel Ezra était impliqué soit mis en pause.. Avec le premier cas, les rumeurs d’une dissociation commençaient déjà à circuler, mais cela a finalement continué, même si maintenant il ne semble pas y avoir la même certitude.

Les médias ont également déclaré que Meunier avait de fréquentes dépressions nerveuses lors de la production de Éclat. Ils ont précisé qu’il n’y avait pas eu de cris ou de coups violents, mais ils ont décrit que l’acteur était comme « perdu » et qu' »il avait une pensée en tête et a dit, je ne sais pas ce que je fais » ». Après le scandale à Hawaï, il a été révélé qu’il avait d’autres problèmes dans différents bars avec un résultat similaire, mais ils n’étaient pas de notoriété publique.

À partir de maintenant, Warner Bros. est dans une grande incertitude, puisque nous sommes confrontés au visage principal de l’un des films les plus attendus de DC Comics, Éclat, et un licenciement pourrait provoquer un nouvel effondrement de la franchise. En outre, Ezra Miller est également une partie importante de la franchise animaux fantastiquesqui présente son troisième volet ce 14 avril et il est prévu d’autres films à l’avenir.

