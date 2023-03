Choses à retenir avant de regarder « Succession » – Saison 4

La série « Succession » dit adieu aux écrans en 2023. Sa saison 4 débute le dimanche 26 mars et il a déjà surpris les connaisseurs en faisant ses débuts avec des avis 100% positifs sur la page spécialisée Rotten Tomatoes.

Probablement de nombreux fans de l’histoire de la le millionnaire Logan Roy et ses quatre enfants être enthousiasmé par la suite de l’histoire. Cependant, ils ont peut-être oublié certains détails importants du chapitre « Toutes les cloches disent »avec laquelle il a mis fin « Succession 3 ».

Ainsi, dans les lignes suivantes, nous révélons tout ce dont vous devez vous souvenir avant de voir saison 4 de célèbre série HBO Max.

QUE FAUT-IL RETENIR AVANT DE REGARDER « SUCCESSION 4 » ?

5. Connor et Willa sont fiancés

Connorle fils aîné de Loganil s’est fiancé à sa petite amie Willa vers la fin du troisième volet de l’émission. En ce sens, les images promotionnelles de « Succession 4 » prévoyons que nous assisterons à cet important mariage.

Bien que la relation soit bien plus bénéfique pour la jeune femme, force est de constater que Roy vous pouvez utiliser cette union sur votre chemin pour être président. Bien qu’il semble qu’il n’ait aucune chance de gagner la course, rien n’est certain aux élections américaines.

Connor et Willa sont engagés dans « Succession » (Photo: HBO)

4. Kendall est de retour

Tout au long de la saison 3, Kendall Il n’était pas à son meilleur. Il était assez instable, étant donné qu’il avait du mal à faire face à la culpabilité qu’il ressentait face à la mort du serveur du premier épisode de l’émission télévisée.

Cependant, après avoir avoué ce grand secret à ses frères, il semble qu’il soit redevenu le personnage qu’il était auparavant : ce fils qui est prêt à rivaliser avec son père pour le pouvoir.

3. Logan a battu ses enfants

À la fin de « Succession 3 », Logan était prêt à vendre Waystar à l’entreprise technologique GoJo. En gardant leurs enfants à l’écart, ils sont devenus extrêmement en colère lorsqu’ils ont découvert les projets de leur père.

Par conséquent, ils ont essayé d’éliminer le magnat de scène. Cependant, ils ne s’attendaient pas à ce qu’il ait une longueur d’avance : il a pris le contrôle majoritaire des décisions de l’entreprise après avoir conclu un accord avec son ex-femme. Donc, Shiv, Kendall et Roman ils ont été vaincus dans cette bataille et Ils ne font plus partie de l’entreprise.

Logan a battu ses enfants dans la saison 3 de « Succession » (Photo : HBO)

2. Tom et Greg sont les alliés de Logan

Logan il n’aurait pas découvert le plan de ses enfants sans l’aide de À M. Il a découvert ce qu’ils allaient faire Roy et au lieu de soutenir Shiv, a décidé de tout raconter à son beau-père. Maintenant lui et Greg avoir le soutien du chef Waystar.

1. Le mariage de Shiv et Tom s’effondre

le mariage de tom et shiv Il ne traversait pas son apogée. Elle a avoué qu’elle n’aimait plus son partenaire, alors la « trahison » de l’homme semble être le coup final porté à sa vie. la dissolution de leur relation.

Il est à noter que le dernier plan du saison 3 montré à Shiv réaliser la vérité, tandis que À M il l’a consolé.

Tom et Shiv dans la dernière scène de la saison 3 de « Succession » (Photo : HBO)

COMMENT REGARDER « SUCCESSION » – SAISON 4 ?

Les trois premières saisons de « Succession » sont disponibles dans le catalogue en ligne du plateforme de streaming HBO Max. Là, vous pouvez également profiter des nouveaux épisodes uniquement avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

Regardez la bande-annonce ici saison 4 de la série :