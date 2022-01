 »We are Dead » la nouvelle série Netflix sud-coréenne qui déferle sur la plateforme

Les neuf séries sud-coréennes de Netflix, »Nous sommes morts », est devenu le favori du public. Lors de son premier week-end après sa première le 28 janvier, la production qui compte 12 chapitres balaie le service de streaming, se plaçant au sommet des séries les plus regardées.

L’histoire est basée sur la bande dessinée numérique Now at Our School, créée par Joo Dong Geun et raconte comment un virus zombie se propage à travers la Corée. Face à cette situation, un groupe d’élèves va devoir tout faire pour se défendre de la horde de zombies à l’intérieur de leur école. Cette production est dirigée par Lee Jae-kyu et compte dans un casting avec des stars comme Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon Oui Yoo In-soo.

»All Of Us Are Dead » est une série pleine de sang, de zombies et de luttes pour survivre à tout prix. Chaque chapitre de la série génère la sensation d’agonie que vivent les protagonistes, avec des séquences de chasse aux zombies qui donnent envie de courir soi-même. Plus qu’une simple série de »morts-vivants », il réalise un arc évolutif incroyable dans ses personnages, qui changent au cours de l’histoire au fur et à mesure qu’ils subissent des malheurs.Vont-ils réussir à survivre ?

Vous pourriez également être intéressé par : Archive 81 : La nouvelle série d’horreur qui fait sensation parmi les téléspectateurs.

Además de mostrar escenas de acción, »Estamos Muertos » nos va desvelando poco a poco el origen del brote, indicándonos el porqué, el cómo, el cuándo y cuál es la forma de erradicarlo, haciendo el origen del brote original tenga sentido para l’intrigue. Le casting, malgré de jeunes acteurs, a été pleinement impliqué dans la génération d’un rôle extraordinaire, car la série déborde d’une énorme intensité émotionnelle dans chacune de ses performances.

Si vous aimez les dystopies apocalyptiques liées à une pandémie de zombies, vous allez adorer cette série. Avec un ton qui génère des tensions dans votre corps au fur et à mesure que le récit progresse, et vous laisse les yeux sur l’écran avec l’incertitude de savoir qui survivra jusqu’à la dernière minute de la saison.