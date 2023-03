Shazam ! Fury of the Gods voit l’une des pires gouttes de la deuxième semaine du DCEU

Shazam ! Fureur des Dieux n’a pas fait sensation au box-office la semaine dernière, et cette semaine, il a subi un autre coup dur puisque son deuxième week-end a vu une baisse de 68% par rapport à ses débuts. Après seulement une semaine de sortie, le film a été presque battu au box-office national par Credo III et Cri VI, sortis respectivement depuis trois et deux semaines. En tant qu’autre film de super-héros à planter pour la franchise DC, il y a apparemment plus de pression sur Le flash pour jouer plus tard cette année.





Très semblable Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaune sortie en début d’année n’a pas fait Shazam ! Fureur des Dieux toutes faveurs, et couplé à l’annonce presque simultanée que le film sortira à domicile après seulement un mois, quiconque hésite à s’aventurer dans les cinémas aurait pu prendre la décision consciente d’attendre cette sortie pour voir un film amusant, mais rien de très important dans un sens ou dans l’autre pour la DCU.

Shazam ! Fureur des Dieux a reçu des critiques positives du public mais pas nécessairement des critiques. Alors que bon nombre des principales surprises du film ont été gâchées par le marketing, Shazam 2Le box-office de a également suggéré que les films de héros de bandes dessinées sur des personnages qui ne sont pas considérés comme l’un des « gros canons » ont toujours le risque de devenir juste un autre film plutôt que celui qui fait partie de l’élite des films de super-héros.





Zachary Levi s’est récemment adressé à Shazam! Avis sur Fury of the Gods

Shazam ! Fureur des Dieux est un autre film récent qui divise massivement les critiques et le public. Dans une vidéo sur son compte Instagram, la star Zachary Levi a abordé les différences d’opinion et a exhorté les fans à sortir et à revoir le film, quelles que soient leurs réflexions à ce sujet. Il a dit:

« J’adorerais [for] notre score d’audience est tellement élevé que les gens se disent « Ça n’a aucun sens ! » Parce que ça n’a aucun sens. Cela n’a aucun sens que nous ayons été fermés comme nous l’avons été. Encore une fois, tous ceux qui vous détestent là-bas [saying] « Votre film est nul. » Ce n’est pas le cas. Ce n’est légitimement pas le cas. En fait, si l’un d’entre vous a réellement vu le film – ce que je suis sûr que vous n’avez pas fait – vous reconnaîtrez qu’il n’est vraiment pas nul. C’est un film vraiment divertissant, vraiment amusant. Donc, pour tous ceux d’entre vous qui ont vu le film, ou quand vous voyez le film, allez à Rotten Tomatoes. Allez leur dire que ça vous a plu. Et au fait, si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez le leur dire aussi.

Shazam ! Fureur des Dieux a peut-être déçu, venant de dépasser les 100 millions de dollars au box-office mondial ce week-end, mais il est toujours actuellement le sixième plus gros revenu de l’année jusqu’à présent et a pris plus que de nombreux autres films cette année. Le plus gros problème est qu’avec un budget d’environ 125 millions de dollars, ce n’est pas suffisant pour en faire un succès et c’est le problème auquel sont confrontés des films comme le Shazam! suite.