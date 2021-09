Amy Adams promet « beaucoup plus » de chanter et de danser dans Disenchanted

Attendez-vous à voir « beaucoup plus » chanter et danser dans Désabusé, la suite à venir de Disney’s Enchanté. Prévue pour une sortie sur Disney + en 2022, la prochaine suite ramène Amy Adams dans le rôle de Giselle, une version en direct de votre princesse Disney typique. Et on dirait que l’actrice s’est encore plus amusée cette fois-ci que lors du tournage du film original.

Récemment, Adams est apparu sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon. Au cours de l’entretien, le sujet a été Désabusé, qui a terminé le tournage au cours de l’été. Amy Adams a confirmé qu’elle est rejointe par « tout le monde » qui a joué à ses côtés dans Enchanté, mais elle fait également l’éloge de la nouvelle venue Maya Rudoph en tant que nouvel antagoniste. De l’entretien :

« Nous l’avons filmé en Irlande. Tout le monde est de retour. Nous avons également d’excellents ajouts au casting. Nous avons Maya Rudolph. Elle joue le » méchant « , donc nous pouvons nous amuser beaucoup ensemble. »

La suite ramène plusieurs stars de retour, dont Patrick Dempsey dans le rôle de Robert, James Marsden dans le rôle du prince Edward et Idina Menzel dans le rôle de Nancy. Cependant, au moins un rôle a été refondu, car Gabriella Baldacchino remplace Rachel Covey en tant qu’ancienne version de Morgan, la fille de Robert. Yvette Nicole Brown, Jayma Mays et Oscar Nunez rejoignent Maya Rudolph dans de nouveaux rôles.

Il y a aussi un changement important que les gens verront dans la suite. Selon Amy Adams, Désabusé incorpore plus de chant et de danse, ce qui a vraiment humilié l’actrice. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis le tournage de l’original Enchanté, et Adams a découvert que se déplacer en tant que Giselle n’est pas aussi facile qu’il aurait pu l’être à l’époque. Comme Adams l’explique :

« Il y a beaucoup plus de chants et beaucoup plus de danses, ce qui était une leçon d’humilité. La dernière fois que j’ai vraiment dansé autant que je suis obligé de danser là-dedans, j’avais 20 ans et maintenant je n’ai plus 20 ans. différent dans la quarantaine. Dans mon cœur, j’ai l’air d’avoir la vingtaine quand je danse, et puis je regarde la lecture et je me dis : ‘Whoa, ce n’est pas pareil.' »

Adam Shankman réalise Disenchanted en utilisant un scénario co-écrit avec Brigette Hales, Richard LaGravenese, Scott Neustadter et Michael H. Weber. Amy Adams a produit avec Barry Josephson et Barry Sonnenfeld. La suite, qui est en gestation depuis environ une décennie, a eu plusieurs réalisateurs et scénaristes attachés au fil des ans avant que cette version ne puisse enfin obtenir le feu vert.

À un moment donné, Shankman allait également réaliser une autre suite majeure pour Disney +. Il a d’abord été engagé à la barre Hocus Pocus 2 pour le streamer, mais ses engagements envers Désabusé signifiait qu’il était forcé de démissionner. Shankman est toujours à bord pour ce film en tant que producteur exécutif, mais il a été annoncé qu’Anne Fletcher dirigera le film. La suite fait partie des prochaines sorties les plus attendues de Disney+.

Désabusé arrivera sur Disney + dans le courant de 2022. Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée. Curieusement, l’original Enchanté n’est pas actuellement diffusé en continu, bien que sa suite soit une exclusivité Disney +.

Sujets : Enchanté 2