« Choses à nettoyer »: que s’est-il passé à la fin de la série Netflix et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Inspiré des mémoires de Stephanie Land « Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive », « Choses à nettoyer» (« Maid » dans sa langue d’origine) est une série Netflix créée par Molly Smith Metzler. La fiction dramatique créée le 1er octobre 2021 raconte l’histoire d’Alex, une femme essayant de se libérer d’une relation abusive.

Cependant, quand elle réussit enfin, le père de sa fille menace de la lui enlever, alors elle commence à travailler comme femme de ménage pour prouver qu’elle est capable de prendre soin de Maddy et d’empêcher Sean de l’éloigner d’elle.

Bien qu’elle rencontre sur son chemin de nombreuses personnes qui tentent de l’aider, elle se heurte également au système complexe d’aide gouvernementale qui, au lieu d’apporter des secours, semble lui compliquer les choses.

Alex s’enfuit de nuit avec Maddy et se tourne vers les services sociaux, où il trouve un emploi chez Domestic Maids (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « CHOSES À NETTOYER » ?

Parce que l’appartement qu’ils lui ont donné est plein de moisissure, Alex doit accepter l’aide de son père, mais en nettoyant la maison de la mère d’un criminel notoire du quartier, il débloque des souvenirs traumatisants de son enfance : son père a battu sa mère. Alors, prenez vos affaires et trouvez un autre endroit où vivre.

À la suggestion de Nate, Alex veut envoyer Maddy dans une bonne et meilleure garderie, elle doit donc trouver un autre endroit où vivre, quelque chose de vraiment compliqué en raison des allocations sociales qu’elle reçoit.

Lorsqu’il obtient enfin un appartement, Sean le ruine à cause de son alcoolisme. Bien que Nate lui offre sa maison, le père de Maddy parvient à manipuler à nouveau Alex, l’emmène dans son ancienne maison et se débarrasse de la voiture qu’ils lui ont donnée pour l’empêcher de s’échapper à nouveau.

Il ne faut pas longtemps avant que Sean boive à nouveau, abandonne ses réunions aux Alcooliques anonymes et agresse Alex. Cependant, cette fois, elle n’est pas seule, Regina, la propriétaire d’une des maisons qu’elle nettoie fréquemment, lui propose son aide et un avocat pour se battre pour la garde de sa fille.

Bien que Regina n’ait pas été gentille au début, après avoir entendu l’histoire d’Alex, elle a décidé de la soutenir. De plus, elle était à ses côtés lorsque son mari l’a abandonnée et elle n’a pas pu s’occuper de son fils nouveau-né.

Alex a décidé d’abandonner Sean pour le bien de sa fille (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES « CHOSES À NETTOYER » ?

Dans le dernier chapitre de « Choses à nettoyerAlex informe son ex-partenaire de son déménagement, mais il refuse de signer et choisit de se battre devant les tribunaux. Pendant ce temps, la protagoniste continue de travailler pour collecter des fonds avant de déménager sur le campus universitaire et de commencer à étudier ce dont elle a toujours rêvé.

Quand tout semble perdu, Sean accepte de laisser Alex prendre sa fille. Bien que Paula, la mère d’Alex, accepte de les accompagner, elle rencontre un autre homme et décide de rester. La jeune maman va enfin à l’université et même si elle doit encore travailler dur pour changer son avenir, elle a déjà fait le premier pas.

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série dramatique, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est peu probable que la fiction obtienne le feu vert pour un nouveau lot d’épisodes.