Lance Bass et Danielle Fishel revisitent la romance des années 90 sur grand écran

Lance Bass et Danielle Fishel revisitent leur romance de lycée des années 90 pour un prochain film de bal.

Le couple a révélé qu’ils travaillaient sur un film sur leur histoire d’amour de courte durée et leur expérience de bal dans un récent épisode de Fishel’s Pod rencontre le monde podcast, qu’elle anime aux côtés d’anciens Garçon rencontre le monde co-stars Will Friedle et Rider Strong. Selon Fishel, Bonnes filles’ Lauren Lapkus et La saison la plus heureuse‘s Mary Holland écrivent le scénario.

Les deux hommes sont sortis ensemble pendant environ un an pendant la dernière année de lycée de Fishel après leur rencontre lorsque l’actrice a interviewé *NSYNC pour ABC. Le couple a assisté au bal de promo de Fishel ensemble, un événement qui, selon les deux, était monumental pour leur relation.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Lance et moi avons eu une relation très merveilleuse, très chaleureuse et aimante, mais elle manquait complètement d’intimité – d’intimité au sens romantique… il s’avère que je ne suis pas le genre de Lance », a-t-elle plaisanté, racontant comment l’attente d’obtenir une nuit d’hôtel s’est avérée être trop pour Bass. « J’ai eu une vision de ce que [prom] la nuit allait être, et Lance était très nerveux à propos de ce que ma vision pour cette nuit allait être. »

« C’est la nuit dont Lance parle… où il a eu l’impression de me faire du mal en n’étant pas honnête avec lui-même ou avec qui que ce soit d’autre à propos de ce qui se passait dans sa vie. ‘Je vais mettre fin à notre relation.' »

Bass dit que le bal de fin d’année, sa relation avec Fishel l’a aidé à découvrir son identité

Bass, qui est devenu gay en 2006 et partage maintenant des jumeaux de 10 mois avec son mari Michael Turchin, attribue sa romance au lycée avec le Garçon rencontre le monde actrice pour l’avoir aidé à découvrir son identité.

« La raison pour laquelle nous voulions faire de cette histoire de bal de fin d’année un film, je pense que beaucoup peuvent s’identifier à cette histoire », a-t-il déclaré. « Où je pense que tant de gens dans la communauté LGBT, leur soirée de bal était la nuit où ils se sont dit » Oh, attendez une minute. Cela ne peut plus arriver. Je ne peux plus faire ça. « » « C’était le catalyseur pour moi qui m’a fait commencer à m’accepter, ce qui a pris beaucoup de temps après cela, mais c’est définitivement la première petite goutte qui a fait déborder le vase », a-t-il déclaré.

Le couple s’est séparé seulement deux semaines plus tard, Bass citant la distance comme raison. L’ancienne star de *NSYNC a fait son coming-out à Fishel en 2000, et les deux sont depuis restés de bons amis.