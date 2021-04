Seth Rogen se déclare un défenseur de la marijuana

Seth Rogen a redoublé son activisme en déclarant qu’il fera «tout» en son pouvoir pour combattre les politiques «racistes» en États Unis sur l’utilisation de la marijuana.

L’acteur et militant sur la légalisation de la marijuana s’est dit «fier» d’être associé à la drogue en plus de pouvoir utiliser sa plateforme pour lutter contre le système judiciaire et les effets disproportionnés que les Noirs et les Hispaniques ont sur la possession de marijuana.







Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Rogen a déclaré qu’il «ferait tout son possible pour faire la lumière et dénoncer les politiques racistes américaines autour de la marijuana».

« Nous ne nous cacherons pas de toutes les conversations embarrassantes et nous ferons toujours ce que nous pouvons pour rappeler aux gens qu’il y a actuellement des gens en prison en Amérique pour la marijuana et que la vie de beaucoup a été ruinée par cela. »







D’un autre côté, Rogen a récemment révélé qu’il avait conseillé à son ami Jonas Hill rejeter un rôle dans ‘Transformateurs’.