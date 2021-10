Wonka commence le tournage avec Timothée Chalamet, le casting complet est annoncé

Le tournage a officiellement commencé le Wonka, la préquelle à venir en préparation chez Warner Bros. Pictures inspirée par Charlie et la chocolaterie. Les stars de cinéma Timothée Chalamet (Dune, Appelez-moi par votre nom) dans le rôle principal du jeune Willy Wonka avec Paul King (Paddington films) servant de réalisateur. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle version du matériel source, il est basé sur l’original Charlie et la chocolaterie histoire de Roald Dahl.

Le casting complet a également été révélé pour Wonka. Avec Timothée Chalamet dans le rôle de Willy, Wonka étoiles Rowan Atkinson (Johnny anglais, Mister Bean), Mathew Baynton (Le mauvais homme, Des fantômes), Jim Carter (Downton Abbey), la lauréate d’un Oscar Olivia Colman (Le favori), Tom Davis (Paddington 2, Le roi Gary), Simon Farnaby (Paddington films, Rogue One : Une histoire de Star Wars), Rich Fulcher (Histoire de mariage), nominée aux Oscars Sally Hawkins (La forme de l’eau, Paddington films, Spencer), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2, Ligue de justice de Zack Snyder), Paterson Joseph (Veillée), Keegan-Michael Key, lauréat du prix Emmy et Peabody (Schmigadoon), Calah Lane (Le jour viendra), Matt Lucas (Paddington, Petite Bretagne), Colin O’Brien (Le vaisseau mère), Natasha Rothwell (Lotus blanc, Peu sûr), Rakhee Thakrar (Éducation sexuelle) et Ellie White (L’autre).

Une ligne de connexion officielle pour Wonka « Chalamet dirige un ensemble étoilé dans une histoire d’origine qui explore les débuts vivants et mythiques du jeune inventeur imaginatif avant qu’il ne devienne le célèbre Mozart du chocolat ». En d’autres termes, il s’agit d’une histoire antérieure qui se concentre sur l’ascension de Willy Wonka d’un jeune homme ordinaire avec un penchant pour les sucreries au plus célèbre – et excentrique – confiseur au monde.

Paul King réalise à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Paddington 2 co-scénariste Simon Farnaby (avec des auteurs antérieurs dont Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson et Steven Levenson). Michael Siegel et Rosie Alison sont les producteurs exécutifs. L’équipe créative en coulisses de King comprend le directeur de la photographie nominé aux Oscars Seamus McGarvey; le chef décorateur nominé aux Oscars Nathan Crowley ; l’éditeur Mark Everson ; et la créatrice de costumes oscarisée Lindy Hemming. Neil Hannon du groupe The Divine Comedy écrit des chansons originales pour le film.

Le producteur nominé aux Oscars David Heyman (Il était une fois… à Hollywood), qui a produit le Harry Potter, Bêtes fantastiques, et Paddington films, Luke Kelly, qui a produit la récente adaptation de long métrage de Roald Dahl Les sorcières ainsi que la prochaine Mathilde, et Alexandra Derbyshire, qui a produit le Paddington films et à venir Jurassic World : Dominion, produisent Wonka.

Gene Wilder a joué Willy Wonka dans Willy Wonka et la chocolaterie, l’adaptation cinématographique originale sortie en 1971. Le film est largement considéré comme l’une des plus grandes œuvres cinématographiques de tous les temps, rassemblant récemment de nombreux fans pour le revisiter en l’honneur de son 50e anniversaire. Plus récemment, Johnny Depp a joué une nouvelle incarnation de Willy Wonka dans les années 2005 Charlie et la chocolaterie. Wilder et Depp ont tous deux leurs fans qui préfèrent leurs versions respectives de l’histoire. Reste à savoir où Timothée Chalamet s’intégrera une fois Wonka rejoint la mêlée.

Wonka est actuellement en tournage au Royaume-Uni. Le film devrait sortir en salles le 17 mars 2023 et sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures.

