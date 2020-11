Choix du geek de la semaine – L’art de Star Wars: Le mandalorien

Le dernier livre ‘Art of’ de la galaxie lointaine, très lointaine nous plonge profondément dans la première saison de Le mandalorien pour une autre expérience impressionnante dans les coulisses.

Même s’il n’y a pas de nouveau Guerres des étoiles film cette année, les fans peuvent obtenir leur dose annuelle d’art conceptuel incroyable avec L’art de Star Wars: le mandalorien. Encore une fois, le volume provient d’Abrams Books et écrit par Phil Szostack de Lucasfilm (qui a écrit tous les autres « Art of » de l’ère Disney Guerres des étoiles livres sauf Rogue One). En tant que Creative Art Manager de l’entreprise, Phil est présent dès le début de la phase de conception de ces projets. Cela signifie qu’il est parfaitement prêt à offrir un aperçu de la manière dont certaines idées se sont rassemblées et ont évolué tout au long de la production.

Depuis le début, avec le réveil de la force, le L’art de les livres ont été quelque chose que j’attendais le plus. Depuis ces plus récents Guerres des étoiles les aventures n’ont pas inclus Making of books, le regard de Phil sur les œuvres d’art qui ont contribué à façonner ces films ont largement comblé cette lacune «dans les coulisses» des fans.

Le mandalorien, cependant, a été un peu différent. Ils avaient même une série entièrement distincte sur Disney Plus qui expliquait comment la série est née et a été créée. Combiné à chaque épisode mettant en vedette l’art conceptuel dans le générique de clôture, il peut sembler qu’il ne reste plus beaucoup de terrain pour ce dernier livre à couvrir … Heureusement, c’est loin d’être le cas.

Comme vous pouvez l’imaginer, la poignée d’images que nous voyons dans le générique de chaque épisode ne représente qu’une infime partie de la quantité d’art qui a permis de développer le style / les personnages de la série. Ce livre en expose davantage, en les décomposant par épisode et par personnages, tout en offrant des informations intrigantes sur les idées derrière certaines pièces.

L’étape du concept est l’une des premières étapes du processus pour donner vie à une histoire. En tant que tel, il est intéressant de voir comment les premiers modèles de Din, Greef, The Child et tous les autres ont évolué vers leurs formes finales. Plus encore, nous voyons comment certaines des plus grandes séquences d’action (de la bataille de Nevarro avec d’autres Mandos apparaissant, à la confrontation avec Moff Gideon) ont vu le jour.

C’est chouette de voir comment ces concepts ont commencé par rapport à leur résultat final à l’écran. Sans parler de certaines des idées qui n’ont jamais dépassé le stade du concept, qui font des idées amusantes «ce qui aurait pu être». Combiné avec des anecdotes sur la façon dont les réalisateurs et les showrunners ont influencé les futures versions de certaines idées, le livre fait un excellent travail pour vous donner l’impression d’être plongé dans le processus.

Le livre lui-même conserve le même format que les autres, il s’intègre donc parfaitement dans votre étagère. Le papier de haute qualité, semi-brillant, facilite la visualisation de l’art ainsi qu’une lecture fluide. Sa configuration est facile à lire d’une couverture à l’autre si vous le souhaitez, mais n’est pas déroutante si vous l’ouvrez simplement sur une page aléatoire pour profiter de l’œuvre d’art.

Tout comme le précédent Art de Star Wars livres, cela ressemble à une expérience définitive dans les coulisses que les fans vont adorer. J’ai déjà hâte d’un autre volume basé sur la saison en cours, et il y a beaucoup de gens qui aimeraient trouver ce tome assis sous l’arbre cette année.

L’art de Star Wars: le mandalorien lance le 1er décembre (demain!).

