Sue Sylvester de Glee devient virale grâce au meme environnement toxique

Le règne de terreur de Sue Sylvester sur les Nouvelles Directions ne s’arrêtera jamais.

Je pense que nous pouvons tous convenir que Sue Sylvester. Et maintenant le personnage emblématique de Joie est devenu un mème tout aussi emblématique, grâce à une capture d’écran d’un vieil épisode devenu viral sur Twitter.

Créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan, Glee a été diffusée de 2009 à 2015 et était l’une des émissions les plus populaires à la télévision à l’époque. La comédie musicale a suivi des lycéens qui se frayaient un chemin à travers l’adolescence tout en se mettant spontanément à chanter à toute occasion.

Mèmes d’environnement toxique Sue Sylvester de Glee. Image: FOX

Sue Sylvester, jouée par Jane Lynch, était l’entraîneur du club de cheerleading Cheerios du lycée McKinley, et elle voulait détruire le glee club de l’école, les New Directions, et leur professeur Will Schuester.

Elle intimidait les enfants tous les jours avec ses insultes hystériques, mais elle pouvait être étrangement attachante et disait souvent la vérité, ce qui la rendait plus sympathique bien qu’elle soit la méchante.

Fin juin, l’utilisateur de Twitter @elmotumbokon a tweeté une capture d’écran de Glee, qui a une photo de Sue à son bureau en disant: « Je vais créer un environnement si toxique »

De même que le mème « go pipi » de Gossip Girl, les gens effacent certains mots et ajoutent les leurs pour créer leurs propres mèmes d’environnement toxique Sue Sylvester, et ils sont tellement drôles.

Les faits sont des faits.

Où est le mensonge?

Je pense que nous pouvons tous être d’accord avec Britney Spears.

Aye Aye!

Rappelez-vous quand nous avons tous prévu d’utiliser notre temps de verrouillage de manière productive? Non, moi non plus.

Ensuite, le mème s’est tourné vers son propre créateur, son casting et son fandom. Personne n’est en sécurité.

Ne tirez pas sur le messager.

Et moi oop-

Puis les mèmes sont devenus bizarres.

Les croyants en conception intelligente sont comme:

10/10 tweet ici ⬇️

Et cela conclut notre tour d’horizon des mèmes. Passez une bonne journee.

