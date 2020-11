MANGA en Streaming: Quels sont les meilleurs sites ?

Le manga est l’un des meilleurs moyens de se distraire. Il nous offre des milliers d’histoires différentes, des dessins incroyables et permet à tous les lecteurs de faire partie de l’histoire en faisant appel à leur imagination.

Pour tous les fans de manga, j’ai écrit cette liste de pages et d’applications pour lire des manga en ligne, de haute qualité et avec de belles histoires. Ce sont mes préférées !

Les 6 meilleures sites pour lire un manga en ligne

Mangapanda.com

L’une des pages de lecture de manga en ligne les plus complètes et les plus faciles à utiliser sur l’internet. Il compte des centaines de titres, vous trouverez donc toujours quelque chose de nouveau à lire sur ce site.

Parmi ses principales qualités, on peut citer les outils dont elle dispose, qui permettent d’effectuer des recherches avancées très précises afin de trouver exactement le matériel que vous souhaitez.

Manga Panda a également des sections, où vous pouvez trouver les dernières séries de manga qui ont été mises en ligne sur le site, ainsi qu’une liste des mangas qu’il propose et un top des mangas les plus populaires, selon la communauté.

Le seul point négatif est la publicité, la page est pleine de bannières qui gênent la lecture. De plus, de nombreux mangas sont en anglais et en japonais, vous ne pouvez les apprécier que si vous connaissez la langue, mais en dehors de cela tout est parfait, c’est une page très recommandable pour lire les mangas en ligne !

Mangapark.me

Un site unique pour lire des manga en ligne, vous l’aimerez parce qu’il a une grande interface, une grande accessibilité et une grande bibliothèque pour que vous puissiez trouver le meilleur manga en quelques clics. C’est fantastique !

L’interface est très bien conçue. En haut du site, vous trouverez un moteur de recherche, une liste de mangas triés par genre et un top des derniers mangas ajoutés au site – il y a quelque chose de nouveau à lire chaque jour !

Contrairement à d’autres sites, à mangapark on trouve des mangas de toutes sortes. Il vous informe également de leur dernière mise à jour. De cette façon, vous saurez toujours quand un nouveau manga de votre série préférée est mis en ligne.

Dans son mode de lecture, la page offre plusieurs outils tels que le plein écran afin que vous puissiez profiter pleinement de l’histoire et que rien ne puisse vous distraire.

Il s’agit sans aucun doute de l’un des meilleurs sites web pour la lecture de manga en ligne. Le seul problème est que tout son contenu est en anglais. Ils ont récemment ajouté une option permettant de changer la langue, mais vous devez créer un compte sur la page. Cependant, de nombreux mangas sont encore en anglais.

Mangareader.net

Une autre page avec beaucoup de séries de manga qui vous impressionneront. Toutes les histoires que vous trouverez ici sont vraiment fabuleuses et valent la peine de passer des heures à lire.

Pour lire un manga en ligne dans mangareader, il vous suffit de sélectionner votre série préférée et de l’ouvrir. Son interface de lecture est très bonne, vous pourrez donc profiter au maximum du matériel qu’il propose.

Il dispose également d’une base de données très complète, dans laquelle vous pouvez trouver des milliers d’options de lecture. Choisissez les meilleurs mangas et passez des heures de plaisir avec chacun d’entre eux.

Maintenant, en parlant des inconvénients, il y a beaucoup de publicité, on ne peut pas donner plus de trois clics sur le web, car cela ouvre une autre page. A part cela, il est excellent pour lire des manga en ligne en espagnol.

Animextremist.com

L’un des meilleurs sites de lecture de manga en ligne en espagnol. Anime Extremist possède des milliers de séries complètes de mangas et chacune d’entre elles est traduite pour que vous puissiez en profiter.

L’interface est assez interactive et très facile à utiliser, permettant à l’utilisateur de rechercher, de trouver et de lire son manga préféré sans aucun problème.

Il vous permet également de télécharger les séries de manga que vous souhaitez afin de les lire sans avoir besoin d’être connecté à Internet.

C’est un excellent site pour lire des manga en ligne en espagnol. 100% recommandé ! Pour tous ses utilisateurs.

Kissmanga.com

C’est le site à visiter lorsque vous ne trouvez pas le manga que vous cherchez ailleurs. Il contient des milliers de séries de manga, de la plus récente à la première sortie. Le contenu est vraiment très complet.

Mais si cela ne fonctionne pas, Kissmanga vous permet de contacter les administrateurs et de leur demander de télécharger le manga que vous recherchez.

En plus de cela, le site contient également un forum, où vous pouvez entrer en contact avec d’autres personnes et échanger des mangas avec elles.

En ce qui concerne l’interface, le site est très interactif et dispose d’un moteur de recherche, d’un menu pour accéder aux différentes parties du site et de nombreux mangas.

Malheureusement, ils viennent de fermer le site web, nous verrons s’ils le rouvriront bientôt.

Mangafreak.eu

C’est le site parfait pour lire des mangas en ligne. Il contient beaucoup de séries complètes à apprécier. Des plus populaires aux moins connus, vous pourrez trouver tout ce que vous cherchez.

Le meilleur de ce site est qu’il contient très peu de publicité, ce qui vous permet de lire tous vos manga à votre aise.

Son interface est très simple, ce qui permet à l’utilisateur d’avoir une excellente expérience et grâce à son moteur de recherche, vous pourrez trouver le matériel que vous souhaitez en quelques secondes.

En outre, ce site est constamment mis à jour. Chaque jour, de nouveaux contenus sont mis en ligne afin que les utilisateurs puissent profiter de leur manga préféré.

Mangafreak est un très bon site, amusant et complet. Si vous cherchez à lire un manga en ligne en espagnol et dans le confort, ce site est fait pour vous !

Ces pages ont été les meilleures pour la lecture de manga en ligne. Nous allons maintenant parler des meilleures applications. Profitez-en !

Les 4 meilleures applications pour lire un manga

Manga Box: Manga App

Une application pour lire un manga en ligne 100% légal, il contient des histoires incroyables, bien que le catalogue soit un peu réduit si on l’achète avec les autres sites et applications de notre top.

Cependant, l’application est constamment mise à jour et de nouveaux contenus des auteurs de manga les plus populaires au Japon sont téléchargés chaque jour. Le catalogue est donc de plus en plus étendu.

Un des avantages de cette application par rapport aux autres, c’est que vous n’avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour l’utiliser, elle est totalement gratuite, vous pouvez accéder à tous les contenus, sans restrictions ni rien de ce genre.

D’autre part, le plus grand désavantage qu’elle présente est celui des langues. Dans cette application, vous ne pouvez lire le manga qu’en anglais et en japonais.

La boîte à manga, bien qu’un peu limitée, reste une excellente option pour lire un manga en ligne directement sur votre téléphone portable. Téléchargez-la et vous allez l’adorer !

Manga Rock

Une application pour la lecture de manga en ligne en espagnol assez intéressante, car elle possède de nombreuses fonctionnalités pour rendre la lecture très complète, facile et amusante.

Pour ce faire, cette application offre à l’utilisateur un fond sombre qui contraste avec les lettres, une option de zoom pour observer chaque dessin en détail et des éléments tournants.

Quant à sa bibliothèque, l’application offre des milliers de séries d’anime à tous ses utilisateurs. Chacun d’entre eux est traduit dans plus de 35 langues, parmi lesquelles l’anglais, le français et l’espagnol se distinguent.

Comme si cela ne suffisait pas, Manga Rock permet à l’utilisateur de télécharger tous les mangas qu’il veut sur son mobile afin de les apprécier hors ligne (sans internet). Une assez bonne fonctionnalité qui permet aux gens d’emporter leurs mangas préférés partout.

Bien que l’interface laisse un peu à désirer. Bien qu’elle présente de nombreuses caractéristiques intéressantes pour faciliter la lecture de l’utilisateur, l’application utilise beaucoup de publicité, notamment une bannière au bas de l’écran, qui empêche l’affichage des mangas. De plus, il ne peut être trouvé que dans l’Apple Store.

En dehors de cela, il fonctionne assez bien, offre beaucoup de matériel et a de très bonnes options de lecture. Application 100% recommandée pour lire des mangas en ligne en espagnol !

8manga

Une application pour profiter du manga partout. Il est très facile à utiliser et vous pouvez profiter d’un mode de lecture complètement différent et de haute qualité. Bien qu’il faille encore l’améliorer pour obtenir un 10.

Parlant de ses qualités, 8manga a 4 sections où vous pouvez trouver les mangas les plus populaires, les mises à jour qu’ils ont eues, la série que vous avez déjà terminée et une section de commentaires.

Cela rend son interface très interactive et intuitive. Pour lire quelque chose, il suffit de cliquer sur l’image de la série, puis de sélectionner le chapitre que vous souhaitez lire.

Il dispose également d’options de recherche pour vous permettre de trouver votre manga préféré. Il propose également plusieurs outils pour améliorer au maximum la lecture.

Parlant de ses points faibles, l’application n’offre pas un bon fond d’écran à lire. Il est réglé sur blanc, ce qui fait mal aux yeux. De plus, le contenu à l’intérieur est uniquement en anglais, ce qui exclut le public qui cherche le manga en espagnol.

Mis à part cela, c’est une excellente application pour lire des mangas et passer un bon moment. Alors, préparez votre pop-corn et plongez dans les histoires et les intrigues que l’application vous propose.

Crunchyroll Manga

La meilleure application pour lire un manga en ligne en espagnol. Il vous permet de profiter de votre série préférée partout. Peu importe que vous attendiez le bus ou que vous soyez dans une classe très ennuyeuse, vous pouvez toujours apprécier le manga !

En achetant l’adhésion à cette application, vous pouvez accéder aux meilleurs mangas du monde dès leur sortie. C’est-à-dire qu’au moment de leur sortie au Japon, ils apparaissent dans l’application.

De plus, vous pourrez lire le manga en entier et non la moitié (comme c’est le cas dans la version gratuite). Crunchyroll est une très bonne application, bien qu’il existe des options gratuites comme celles mentionnées ci-dessus.