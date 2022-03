Oscar 2022 : Will Smith a refusé de quitter la cérémonie et l’Académie a engagé une procédure disciplinaire

in

PRIX OSCARS 2022

L’acteur de King Richard ne s’est pas retiré du Dolby Theatre de Los Angeles malgré la demande de l’organisation. Lisez la déclaration complète de l’Académie des arts et des sciences du cinéma ici.

© GettyL’Académie engage une « procédure disciplinaire » contre Will Smith.

le scandale à partir de Will-Smith semble sans fin : depuis la cérémonie du Oscars 2022, toutes les heures, il y a des nouvelles de la décision que l’Académie prendra avec ce cas particulier. C’est que, après le protagoniste de roi richard va frapper Chris Rock en plein gala, les autorités analysent comment il doit en payer les conséquences, puisque quelques minutes plus tard il remporte le Statuette du meilleur acteur.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a lancé « procédures disciplinaires” ce mercredi contre le comportement de Smith. Mais ce n’est pas tout : en plus, les organisateurs de l’événement ont révélé qu’après son coup de gueule, a été invité à quitter le Dolby Theatre de Los Angeles et a refusé de le faire. Avec un communiqué, les spécialistes ont expliqué comment ils vont continuer désormais.

« Le Conseil des gouverneurs a engagé aujourd’hui une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Smith pour violation des normes de conduite de l’Académie, y compris la contact physique inappropriéla comportement abusif ou menaçant et engagement envers l’intégrité de l’Académie», ont-ils souligné. De cette façon, l’interprète aura la possibilité d’envoyer une réponse écrite, qui sera évaluée par la prochaine réunion du conseil le 18 avril. Là, l’Académie prendra des mesures qui pourraient inclure des sanctions telles que suspension ou l’expulsion.

Qu’est-il exactement arrivé? Il convient de rappeler que Chris Rock présentait la catégorie Meilleur documentaire lorsqu’il a fait une blague sur l’apparition de Jada PinketLe partenaire de Will Smith. En guise de « défense », l’acteur est monté sur scène pour frapper le chauffeur puis lui crier dessus devant les invités présents. Immédiatement, l’Académie a fait une demande importante à l’interprète désigné.

C’est ce que l’organisation a déclaré dans son communiqué : « Les choses se sont déroulées d’une manière que nous n’aurions pas pu prévoir. Bien que nous voudrions préciser que M. Smith a été invité à quitter la cérémonie et a refusénous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment”. Il suffira d’attendre la prochaine réunion du conseil d’administration pour savoir quelle sanction permise par les statuts et les règles de conduite recevra l’acteur de King Richard.

