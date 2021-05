The Boys Cast célèbre l’arrivée de Jensen Ackles sur le plateau

Karl Urban célèbre l’arrivée de sa nouvelle co-star Jensen Ackles sur une photo publiée à partir de l’ensemble de Les garçons saison 3. Après avoir joué dans la série de science-fiction à succès Surnaturel pour l’ensemble de ses 15 saisons, Ackles a rapidement trouvé son prochain grand rôle lorsqu’il a été choisi comme personnage parodique de Captain America Soldier Boy. Il a dû pousser une barbe touffue pour le rôle, comme on peut le voir dans la nouvelle image partagée sur Instagram par Urban. Jack Quaid est également présent pour aider à accueillir Ackles dans l’équipe.

Dans la légende, Urban écrit: « Célébration de l’arrivée du plus excellent Jensen Ackles alias Soldier Boy et à mi-chemin de la saison de tournage 3 de Les garçons. Nous avons une telle explosion. Cette saison est diabolique! J’ai hâte que vous le voyiez tous sur la vidéo Amazon Prime. «

Karl Urbain n’est pas le premier membre de la distribution à taquiner du contenu « diabolique » à venir dans la saison 3. L’acteur de Mother’s Milk, Laz Alonso, a déclaré que les fans pouvaient s’attendre à voir beaucoup plus de sang avec l’équipe FX traversant plus de trois fois plus de faux sang pour le nouveau saison. Karen Fukuhara, qui joue le rôle de Kumiko, a également déclaré que la saison à venir mettra en vedette à la fois «beaucoup de sang» et «beaucoup de cœur». Nous n’avons aucun détail de scénario spécifique au-delà de ces taquineries.

Ce que nous savons du personnage d’Ackles, c’est qu’il ne sera pas le super-héros lâche comme il est décrit dans la série originale de bandes dessinées. L’adaptation de la série télévisée cherche à présenter une version beaucoup plus sinistre de Soldier Boy, et le créateur et showrunner de la série Eric Kripke a même suggéré que le super-héros patriotique pourrait même être pire que Homelander. Dans une interview avec Variety, Kripke a noté comment Soldier Boy est « maladroit et subordonné » à Homelander dans les bandes dessinées, mais ils l’écrivent pour qu’il ressemble plus à « John Wayne » dans l’émission télévisée.

« C’est l’un de ces gars qui existe depuis des décennies dans l’histoire de Vought », a déclaré Kripke. « Et il était Homelander avant Homelander, donc il est d’une autre époque, mais il a l’ego et l’ambition – cela se présente d’une manière différente parce qu’il vient d’une autre époque. »

Les garçons est basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. Il fait la satire du genre des super-héros avec une histoire qui suit un groupe de justiciers alors qu’ils affrontent des super-héros célèbres qui abusent de leurs capacités. Avec Urban comme Billy Butcher et Ackles comme Soldier Boy, la série met en vedette Jack Quaid, Antony Starr, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T.Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Colby Minifie, Aya Cash, Nathan Mitchell et Giancarlo Esposito.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour la saison 3 de Les garçons, mais les deux premières saisons sont actuellement diffusées sur Amazon Prime. Avec la troisième saison à mi-chemin du tournage, nous devrions avoir la chance de voir de nouveaux épisodes avec Soldier Boy arriver sur le streamer plus tard cette année. La nouvelle image de l’ensemble a été publiée par Karl Urban sur Instagram.

