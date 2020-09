Les 21 meilleures offres du jour sans TVA de Media Markt

Ce soir commence la journée sans TVA de Media Markt, une promotion qui commence dans sa boutique en ligne et se poursuivra demain dans ses magasins physiques également. Bien qu’on l’appelle “journée sans TVA”, c’est une journée un peu longue, puisqu’elle durera jusqu’à lundi prochain, le 9 à 9 heures du matin. Dans cette promotion spéciale, nous trouvons un remise importante de 17% dans toutes les catégories à l’exception des smartphones, tablettes, ordinateurs et consoles. Dans cet article, nous collectons les meilleures offres du jour sans TVA auprès de Media Markt.

Journée sans TVA … avec 17% de réduction?

Dans l’introduction, nous prévoyions que lors de la journée sans TVA Media Markt, une réduction de 17% est appliquée, mais comment est-ce possible si la TVA est de 21%?

Bien que la TVA actuelle soit de 21%, la remise correspond à 17,36% sur le prix final. Autrement dit, si le prix de vente conseillé d’un article était de 100 euros et que nous le divisions par 1,21, il coûterait désormais 82,64 euros.

Les meilleures offres du jour sans TVA de Media Markt

Wearables et accessoires

Un nouveau modèle est sorti mais pour la qualité et à ce prix, ils sont très intéressants: Sony WH-1000XM3-B pour 214 euros, Amazon a répliqué le prix. Dans notre analyse du Sony WH-1000XM3, nous mettons en évidence sa technologie efficace d’annulation du bruit, son design confortable et son autonomie.

Sony WH1000XM3 – Casque antibruit (Bluetooth, son adaptatif, compatible avec Alexa et Google Assistant, batterie 30h, optimal pour travailler à la maison, appels mains libres), noir

De 449 euros officiels à 364 euros le Apple Watch série 5 40 mm, avec GPS + Cellular, boîtier en aluminium gris sidéral et bracelet sport noir. La dernière montre intelligente Apple arrive avec les nouveautés d’un écran toujours allumé, d’une boussole et d’un altimètre intégrés et plus d’autonomie

AmazFit GTS pour 90 euros, il est généralement réduit à 109 euros, mais ici il descend à un prix jamais vu auparavant sans recourir aux importations. Avec une ressemblance esthétique avec l’Apple Watch, l’Amazfit GTS se distingue précisément par son design et son facteur de forme, les options de personnalisation grâce à la communauté qui s’est formée autour de lui et une autonomie pouvant aller jusqu’à deux semaines.

Amazfit GTR 42mm pour 90 euros, 20 euros de moins que dans les autres magasins. Design élégant avec cadran analogique, autonomie de 24 jours (selon le fabricant), GPS + GLONASS, enregistrement de jusqu’à 12 sports, fréquence cardiaque, pression atmosphérique, capteurs géomagnétiques, de lumière ambiante et de boussole

Fantôme Wonderboom Ultimate Ears, de 59 euros à 49 euros, une enceinte bluetooth compacte et étanche avec une autonomie allant jusqu’à 10 heures

Image et son

Samsung Crystal UHD 75TU7125 pour 908 euros, dans d’autres promos, il est tombé à mille euros, mais maintenant la réduction est encore plus grande dans cette smart TV 2020 4K à grande diagonale. C’est un modèle d’entrée de gamme qui se distingue par sa dalle de type 75 “. VA avec rétroéclairage LED Edge avec technologie nanocristaux Crystal UHD. Il est compatible avec HDR10 + et HLG, avec OS Tizen 5.5 et est compatible avec Google Assistant et Alexa. Et s’il devient gros pour vous, le modèle 55 “baisse également environ 100 euros, restant à 453 euros et le 43 “reste à 346 euros, 60 euros de moins qu’il y a quelques heures.

Téléviseur DEL de 75 po – Samsung Crystal UHD 75TU7125, Smart TV, Real 4K et HDR10 +, assistants vocaux compatibles, affichage tactile

TCL 55C715 baisse de 549 à 453 euros. La chose la plus intéressante est la taille de son panneau, 55 “, et le fait qu’il a Android TV comme système d’exploitation. Avec panneau VA avec rétroéclairage LED direct, compatibilité HDR10 +, son Dolby Atmos et compatible avec les assistants vocaux Amazon et Google

De la même marque mais plus petit et légèrement inférieur, le TCL 50EP660 Titane passe de 349 euros à 288 euros, cette fois avec une dalle VA de 50 “, compatible HDR10, le son Dolby Audio et encore le fluide Android TV sous OS

Les téléviseurs Xiaomi, qui, selon notre analyse, se distinguent par leur rapport qualité-prix, sont moins chers dans la promotion: Xiaomi Mi TV 4S Le 55 “passe de 449 euros à 371 euros et le 43” passe de 349 euros à 288 euros. Avec un panneau IPS de 55 “avec une résolution 4K, Chromecast intégré et Android TV 9.0 comme système d’exploitation.

OK ODL 43662UN-TIB , de 269 à 222 euros. C’est un téléviseur intelligent avec une interface simplifiée compte tenu de sa simplicité, mais à ce prix il est très intéressant pour sa taille et sa résolution: 43 “et 4K

De plus, le modèle Xiaomi le plus abordable est considérablement réduit en appliquant la réduction: Xiaomi Mi TV 4A de 179 euros à 147 euros. Un modèle 32 “très simple avec une résolution HD dont les atouts sont d’avoir Android TV comme système d’exploitation, Chromecast et Dolby Audio.

Barre de son Samsung HW-Q60T pour 371 euros, il passe de 450 euros. Un modèle haut de gamme avec une puissance de 360 ​​W, 5.1 canaux, un subwoofer sans fil, un son Dolby Digital 5.1, DTS Virtual: X, Q-Symphony et la technologie Acoustic Beam

Barre de son SAMSUNG HW-Q60T – Son 360 W, 5.1 canaux, caisson de basses sans fil, Dolby Digital 5.1, technologie DTS Virtual: X, Q-Symphony et Acoustic Beam

Xiaomi Mi TV Stick, de 40 à 33 euros. Esthétiquement similaire au Fire TV et également avec une télécommande, il atteint la résolution FHD. Avec Android TV 9 comme système d’exploitation et Chromecast intégré

Xiaomi Mi TV Stick Full HD HDR HDMI Quad-Core DDR4 Bluetooth WiFi Dolby DTS HD Double décodage Assistant Google Netflix Android TV 9.0 [Versión Global]

Nous sommes venus pour le voir moins cher mais c’est un bon prix: Fire tv de 39,99 euros à 33 euros, pour profiter de l’interface intuitive d’Amazon, il est indépendant et livré avec une télécommande. L’Amazon Fire Stick TV atteint une résolution Full HD et comprend plus de 4000 applications, jeux ou Web

Vous pouvez économiser 7 euros dans le Google Chromecast 3, qui coûte désormais 32 euros, un appareil simple et compact pour jeter contenu du mobile à la télévision

Jeux

Bien que les consoles ne soient pas incluses dans la promotion, si vous avez une Xbox, c’est le bon moment pour obtenir une autre manette: contrôleur sans fil + adaptateur pour Windows 10 pour 41 euros au lieu des 50 euros habituels

Microsoft – Contrôleur Xbox + adaptateur sans fil compatible PC

Plus de 120 euros de réduction sur le moniteur Acer Predator Z Series Z35 , maintenant pour 577 euros, avec panneau LED UltraWide Quad HD 35 “, temps de réponse de 4 ms

Le routeur de jeu Asus RT-AC2900 bas de 129 euros à 106 euros, avec double bande (2. 4 + 5 GHz) avec technologie MU-MIMO 11AC pour des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 2900 Mbps

Maison connectée

Il Écho Show 5 un peu moins cher: sur Amazon, il est réduit à 59,99 euros, mais dans Media Markt, il tombe à 57 euros. En plus d’Alexa, vous pouvez utiliser sa caméra et son écran 5,5 “pour interagir, surfer sur internet, passer des appels vidéo …

Echo Show 5: Restez en contact avec l’aide d’Alexa, noir A lire : OnePlus pourrait travailler sur sa toute première smartwatch appelée OnePlus Watch: Rapport

Plus d’offres?

Si après tout cela notre section sur les vendredis ne suffit pas, vous pouvez être à jour et à tout moment informé des principales offres et actualités de Xataka Selección dans notre chaîne Telegram ou dans nos profils Twitter , Facebook et Flipboard magazine. Vous pouvez également jeter un œil à la chasse aux bonnes affaires Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires sur lesquelles ils publient Twitter et Facebook, et abonnez-vous même à leurs publicités via Telegram.

À Xataka Selección, nous publions les meilleures offres en technologie, informatique et électronique des principales entreprises Internet. Les prix et la disponibilité peuvent varier après la publication

Vous pouvez être à jour et à tout moment informé des principales offres et actualités de Xataka Selección dans notre chaîne Telegram ou dans nos profils Twitter, Facebook et Flipboard magazine.