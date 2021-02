Billie Eilish montre son admiration pour Julian Casablancas: « C’est un génie » | 45S

Beaucoup pensent la même chose. Julian Casablancas est sans aucun doute un grand chanteur, non seulement admiré par beaucoup à travers le monde, mais aussi par les artistes de la scène. Désormais, Billie Eilish n’a pas hésité à faire ressortir l’admiration qu’elle ressent pour la chanteuse de The Strokes dans de récentes déclarations.

C’était lors d’une interview dans le New York Times, où il a montré qu’il ne voyait pas seulement Casablancas comme un modèle, mais le classait également comme un génie et approuverait le travail de The Strokes.

«Julian Casablancas est un génie. Chaque fois que j’entends ses paroles, je pense. Je ne penserais jamais à dire quelque chose comme ça, c’est ce que j’aime chez eux. Ils sont tellement imprévisibles, mais aussi identiques. Chaque chanson est si bonne « , a dit Billie au médium susmentionné.

Ils disent des choses qui ne m’arriveraient jamais et c’est ce que j’aime chez eux. Qu’ils sont très «ils» mais en même temps ils sont très faciles à relier et à se rapporter à votre propre vie », a-t-il déclaré.

Elle a ajouté que pendant la pandémie, elle a traversé des moments très difficiles, mais qu’elle sortait faire un tour à vélo en écoutant le nouvel album du groupe intitulé «The New Abnormal» afin de se sentir mieux.

Billie Eilish vient de sortir son nouveau documentaire où l’on peut voir une facette des artistes qui n’est souvent pas montrée au public. Il s’agit de « The World’s a Little Blurry », qui est désormais disponible via les plateformes Apple +.