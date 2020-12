Chilling Adventures of Sabrina: Every Eldritch Terror expliqué

Que sont les terreurs eldritch? Voici une ventilation de toutes les menaces auxquelles Sabrina doit faire face dans CAOS Partie 4, culminant dans The Void.

Aventures effrayantes de Sabrina est de retour pour une dernière fois et cette saison, Sabrina ne se repose pas une seule seconde.

De plus, le père Blackwood, Sabrina Spellman et Sabrina Morningstar doivent affronter toute une série de menaces de fin de monde connues sous le nom de Terreurs Eldritch.

Les Eldritch Terrors ont été invoqués dans la finale de la troisième partie, lorsque Blackwood a ouvert le Time Egg et a déclenché un cauchemar. Dans la quatrième partie, les Terrors se dirigent enfin vers Greendale. À chaque épisode, Sabrina traite chacune des Terreurs qui deviennent de plus en plus difficiles à contenir jusqu’à ce qu’elle se retrouve face à face avec le boss final: The Void.

Voici votre guide sur ce qu’est réellement chacune des Terreurs Eldritch et comment elles se manifestent dans chaque épisode.

AVERTISSEMENT: Spoilers à venir pour Aventures effrayantes de Sabrina partie 4!



Que sont les terreurs eldritch dans Chilling Adventures of Sabrina? Image: Netflix

Terreur eldritch # 1: les ténèbres

Dans l’épisode 1, The Dark arrive à Greendale sous la forme d’une armée de mineurs masqués. Ils se promènent dans la ville en brisant les lumières et en laissant une obscurité totale dans leur sillage. En plus de jeter une obscurité physique dévorante sur le monde, The Dark provoque également une obscurité mentale. Il se lit dans les peurs et la faiblesse des gens et provoque un sentiment de dépression et de désespoir. Les mineurs masqués sont également capables de tuer des personnes sans les toucher.

Terreur eldritch # 2: Les non-invités

Dans l’épisode 2, The Uninvited arrive à Greendale sous la forme d’un sans-abri mort-vivant, un «vagabond du vide». Il fait le tour de la ville, frappant aux portes pour demander à être admis. Lorsqu’il s’est détourné, il déchire le cœur des gens «sans cœur» qui ont dit non. Le non invité est né après avoir été détourné du feu au début des temps. Il a ensuite cherché à se venger et a erré seul dans le cosmos jusqu’à ce qu’il soit accueilli par les Terreurs Eldritch.

Terreur eldritch # 3: L’étrange

Dans l’épisode 3, The Weird arrive à Greendale et se déguise en cadavre d’une victime de noyade qui est amenée à la morgue de Spellman. Tandis qu’Ambrose prend un appel téléphonique, la créature semblable à une pieuvre dans l’hôte sort du corps et se faufile pour trouver un nouvel hôte. Il finit dans le corps de Sabrina et commence à la transformer en une créature marine.



Greendale tombe sous la dictature de Blackwood lorsque The Perverse prend le relais dans CAOS Part 4. Image: Netflix

Terreur eldritch # 4: Le pervers

Dans l’épisode 4, The Perverse arrive à Greendale grâce à un vendeur de bibelots. Le Perverse est une petite statue dorée de diablotin qui permet au propriétaire de faire un vœu et de déformer la réalité. Le Pervers se retrouve entre les mains de Blackwood qui transforme alors Greendale en une dictature où il est empereur et Sabrina et Roz sont à l’avant-garde de la résistance.

Terreur eldritch # 5: Le cosmique

Dans l’épisode 5, un ange arrive dans le royaume des mortels pour avertir tout le monde d’une collision catastrophique qui se produira bientôt entre la Terre, le Ciel et l’Enfer. Pourquoi? C’est parce qu’il y a maintenant deux Sabrinas et ça cause trop de chaos. Afin d’arrêter la collision, les deux Sabrinas devront faire un sacrifice.

Terreur eldritch # 6: Le retour

Dans l’épisode 6, The Returned arrive à Greendale sous la forme de morts qui ne savent pas qu’ils sont morts. Si on leur rappelle qu’ils sont morts, ils deviendront mortels. L’avatar des morts est Lazarus et jusqu’à ce qu’il soit vaincu par Mambo Marie, ils continueront à retourner à Greendale pour se venger.



La tante Zelda originale et la tante Hilda apparaissent dans le cadre de The Endless dans CAOS Part 4. Image: Netflix

Terreur Eldritch # 7: L’Infini

Dans l’épisode 7, Sabrina Morningstar se retrouve face à face avec The Endless après avoir été bannie sur une terre parallèle afin d’arrêter The Cosmic. Cela finit par se manifester à travers Salem qui, dans ce nouvel univers, peut parler et dicter exactement ce qui se passe ensuite, car il est le scénariste en chef de sa propre sitcom sans fin.

Dans l’univers parallèle, Sabrina se retrouve coincée dans une routine sans fin et mondaine en tant qu’acteur dans une émission sur sa vie, qui est maintenant menacée par The Void. Hilda et Zelda sont remplacés par les originaux Hilda et Zelda de Sabrina la sorcière adolescente série, et le Fright Club sont tous des acteurs aussi.

Terreur eldritch # 8: Le vide

Dans le dernier épisode, Sabrina Spellman doit affronter la dernière terreur eldritch avant qu’elle ne détruit le monde entier. The Void est essentiellement la fin de toutes choses. Physiquement, The Void semble être une salle blanche remplie de planètes et absolument rien d’autre. Afin de vaincre The Void et de sauver le monde, un sacrifice irréversible doit être fait.

LIRE LA SUITE: La fin des aventures effrayantes de Sabrina a expliqué: Qu’est-il arrivé à Sabrina et Nick?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂