La grande éclipse solaire nord-américaine de 2024 n’est qu’à 3 ans

Dans trois ans, le lundi 8 avril 2024, plus d’un demi-milliard de personnes à travers l’Amérique du Nord prendront probablement quelques instants hors de leur routine quotidienne et regarderont dans le ciel pour voir l’un des grands spectacles de la nature. : une éclipse de soleil.

Et ceux qui ont la chance d’être positionnés le long d’un chemin étroit qui s’étend à travers le nord du Mexique à travers des parties de 15 États américains, l’occasion se présentera de ce que beaucoup appellent le plus spectaculaire des roadshows célestes – un total éclipse solaire .

De nombreux lecteurs se souviendront certainement « La grande éclipse américaine de 2017 Cet événement a reçu une attention médiatique considérable et à juste titre. C’était la première éclipse totale de soleil visible depuis les États-Unis contigus (48) depuis 1979, la première depuis 1918 à aller d’un océan à l’autre et la première éclipse solaire totale visible depuis les États-Unis au XXIe siècle et c’était aussi la toute première fois dans l’histoire moderne que le chemin de la totalité était visible uniquement de l’intérieur des États-Unis et d’aucun autre pays.

Un spectacle d’éclipse solaire

c’était une expérience incroyable pour tous ceux qui ont vu le ciel s’obscurcir soudainement à mi-crépuscule et avec lui, l’apparition soudaine d’étoiles et de planètes dans ce que quelques instants plus tôt était un ciel de jour.

Ensuite, bien sûr, il y a eu l’incroyable couronne, l’atmosphère extérieure du soleil, visible uniquement pendant ces moments précieux où le disque du soleil est complètement obscurci par la lune. Et à quelques endroits autour du membre sombre de la lune, des proéminences – des langues rosées d’hydrogène gazeux brillant – étaient également évidentes. Et alors que les premiers rayons de soleil émergents traversaient le bord rugueux et rugueux de la lune, une «bague en diamant» a été brièvement créée, signalant la fin brutale de «Le plus grand spectacle sur Terre».

Mais le meilleur est encore à venir. Car aussi spectaculaire que soit «La grande éclipse américaine de 2017», une éclipse encore meilleure est en route pour 2024.

«La grande éclipse solaire nord-américaine», qui commencera au Mexique, traversera le Texas, puis se dirigera vers le nord-est dans la vallée de la rivière Ohio, dans le nord de l’État de New York, au Québec, au Canada et en Nouvelle-Angleterre, quittant finalement le continent par les Maritimes canadiennes. Et il n’est pas trop tôt pour commencer à faire des plans pour le voir!

Une vedette parmi les éclipses totales

Depuis la signature de la déclaration d’indépendance, le cône d’ombre sombre de la lune – appelé l’ombre – d’où le spectacle d’une éclipse totale peut être vu, n’a balayé des parties des 48 états inférieurs que 21 fois. La durée de la totalité de ces éclipses a varié d’une seconde seulement (28 avril 1930) à une durée incroyablement longue de 5 minutes et 20 secondes (24 juin 1778). La durée moyenne de la totalité des vingt et un cas est de 2 minutes 12 secondes.

Pour l’éclipse du 21 août 2017, la durée maximale de la totalité a duré 2 minutes 40 secondes, soit près d’une demi-minute de plus que la moyenne américaine.

Mais le 8 avril 2024, la durée maximale de la totalité durera jusqu’à 4 minutes et 26 secondes (sur le sud-ouest du Texas). C’est 135 secondes de plus que la moyenne américaine et 40 pour cent de plus que la durée maximale de l’éclipse de 2017 .

En fait, sur les 21 totalités précédentes qui ont balayé les frontières américaines contiguës actuelles, seules deux dépassent l’éclipse de 2024 en termes de durée de la totalité: l’éclipse précitée de 1778 et l’éclipse du 16 juin 1806 (4 minutes 52 secondes) . Cette dernière éclipse est célèbre pour les observations faites par José Joaquín de Ferrer, un astronome espagnol qui a été le premier à inventer le terme corona « pour le halo de lumière qui entoure le soleil assombri pendant la totalité, et par James Fenimore Cooper, qui a raconté son propre expérience témoin de cette éclipse de Cooperstown, New York dans une vignette autobiographique.

La largeur du chemin de la totalité de l’éclipse de 2024 sera également exceptionnelle: le chemin de l’ombre pour les 21 éclipses américaines précédentes mesurait en moyenne environ 150 kilomètres de large. En 2017, il mesurait environ 115 km de large, mais en 2024, le chemin de la totalité sera considérablement plus grand, mesurant 200 km de diamètre.

Un grand public!

Habituellement, la trajectoire de la plupart des éclipses solaires totales a tendance à avoir une habitude perverse de balayer des régions éloignées de la Terre ou de vastes étendues d’océan, et d’éviter les grands centres de population. Ce n’est pas le cas en 2024.

Au Mexique, les villes de Mazatlán (503 000 habitants), Durango (655 000 habitants) et Torreon (735 000 habitants) se trouvent sur la trajectoire de la totalité. Aux États-Unis, le plus grand centre de population sera Dallas, Texas (1,3 million d’habitants), suivi par Austin (951 000 habitants), Indianapolis, Indiana (864 000 habitants), Cleveland, Ohio (385 000 habitants), Buffalo, New York (256 000 habitants) et Rochester (207 000 habitants).

Et il y a beaucoup d’autres grandes villes comme San Antonio, Texas, Saint-Louis, Missouri, Louisville, Kentucky, Cincinnati et Columbus dans l’Ohio, et Pittsburgh, Pennsylvanie qui sont à moins de quelques heures de route de la zone de totalité.

La plus grande ville qui sera témoin de l’éclipse totale sera au Canada: Montréal, Québec (1,8 million d’habitants).

Fait intéressant, dans la basse vallée de l’Ohio, la totalité des chemins de 2017 et 2024 se croisent. En moyenne, un emplacement géographique spécifique est traité pour une éclipse solaire totale environ une fois tous les 375 ans. Mais Carbondale, Illinois – qui a s’est baptisée comme la ville « Eclipse Crossroads » – connaîtra à nouveau la totalité en 2024, moins de 7 ans après avoir connu l’éclipse totale de 2017!

Perspectives météorologiques

Selon le météorologue canadien Jay Anderson, qui a passé de nombreuses années à rechercher les conditions climatologiques avant les éclipses solaires à venir: «Avril est un mois de transition à travers le continent, les tempêtes hivernales cédant progressivement la place aux accumulations convectives du printemps et de l’été. Au Mexique, la saison sèche hivernale en est à son dernier mois avant le début des pluies estivales. Aux États-Unis, la partie sud de la piste est déjà bien avancée dans la saison des orages, tandis qu’au nord, les tempêtes printanières et les chutes de neige occasionnelles indiquent encore un départ. Dans les Maritimes du Canada, la dernière neige hivernale n’a pas encore fondu et les chutes de neige fraîches sont une menace pour tous les systèmes météorologiques. «

Les meilleures probabilités de beau temps se trouvent au Mexique, où la couverture nuageuse ne varie que d’environ 20%, augmentant à droite d’environ 50% à la frontière du Texas. Contrairement à ces conditions, les perspectives météorologiques aux États-Unis sont marginales, voire carrément défavorables. Les enregistrements climatologiques indiquent que la couverture nuageuse moyenne augmente d’environ 50 à 60% au Texas, au nord-est jusqu’à la frontière Missouri-Illinois, puis passe à près de 80% à la frontière Indiana-Ohio. Près et le long des Grands Lacs, la couverture nuageuse redescend à environ 60-65%, avant de remonter au-dessus de 80% pour le Québec, le nord de la Nouvelle-Angleterre et les Maritimes. Vous pouvez obtenir plus de détails sur le site Eclipsophile ici .

Mais même dans les régions les plus pessimistes, il suffit de se souvenir du fameux aphorisme attribué à l’écrivain de science-fiction, Robert Heinlein: « Le climat est ce que vous attendez, mais le temps est ce que vous obtenez! »

En effet, le temps d’avril aux États-Unis et dans le sud du Canada est beaucoup plus variable qu’au Mexique, de sorte qu’en tout lieu, il y a un espoir de ciel très clair le jour de l’éclipse.

Et à l’approche de cette journée spéciale, 45secondes.fr fournira une couverture détaillée aux futurs chasseurs d’éclipses, alors marquez vos calendriers et restez à l’écoute!