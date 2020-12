Qui est le petit ami de Jonathan Van Ness? À l’intérieur des rumeurs de mariage sur l’étoile «  Queer Eye  »

Quiconque est obsédé par Œil queer sait qu’il est impossible de s’arrêter au spectacle; suivre les Fab Five sur les réseaux sociaux est un must absolu.

Non seulement ils utilisent leurs plates-formes pour défendre ce en quoi ils croient, mais ils donnent également aux fans de nombreux aperçus de leur vie personnelle … y compris lorsqu’il s’agit de savoir avec qui ils pourraient sortir.

Bien que quelques membres de l’équipage soient mariés et fiancés, qu’en est-il du gourou de la coiffure Jonathan Van Ness?

Des rumeurs selon lesquelles Van Ness s’est attelé à un homme mystérieux ont frappé le Web le 31 décembre après qu’une photo de Van Ness et de son mystérieux beau a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, incitant les fans du monde entier à demander:

Qui est le petit ami de Jonathan Van Ness?

Voici tout ce que nous savons sur la vie romantique de JVN.

Jonathan Van Ness n’a affiché aucune relation sur Instagram.

Ces jours-ci, si Van Ness a vu quelqu’un, il n’a pas encore parlé à ses fans parce que, d’après l’apparence de son Instagram, il semble qu’il ait été célibataire pendant la majeure partie de l’année.

Il n’a posté aucun autre homme depuis un moment en dehors de son Œil queer co-stars … bien qu’il s’assure de remplir son flux de nombreuses photos de chats et de messages sur les causes les plus importantes pour lui, comme les droits LGBTQ et le mouvement Black Lives Matter.

Il y avait des rumeurs Van Ness & Œil queer co-star Anthony Porowski sortaient ensemble.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Van Ness sortait avec sa co-star, Porowski, dont ils se sont moqués avec le compte Instagram d’un couple appelé «Jvntoni».

Après que de nombreuses personnes l’ont pris au sérieux, Van Ness s’est tourné vers Twitter pour tout clarifier une fois pour toutes.

« Également pour clarification, @antoni et moi sommes un couple … d’amis très proches qui gèrent un compte de couple satirique et qui risquent de tomber amoureux un jour, mais ce jour n’est pas nécessairement aujourd’hui, » il a tweeté en juillet 2019.

La relation sérieuse la plus récente de Jonathan Van Ness avec Wilco Froneman s’est terminée il y a quelque temps.

En 2018, Van Ness sortait avec un joueur de rugby nommé Wilco Froneman, mais malheureusement, cette relation a pris fin, Van Ness insinuant qu’il avait triché dans une légende Instagram supprimée depuis.

Finalement, Froneman a partagé sa propre déclaration sur leur relation sur le sien Instagram, écrivant: « Je suis blessé, mais en train de guérir et je veux déclarer pour mémoire que je n’ai jamais été infidèle à Jonathan. Notre rupture s’est produite à la suite de circonstances que je ne comprends pas entièrement, ni ne peux expliquer, mais j’entre en 2019 avec mes pieds sont fermement ancrés au sol avec une attitude positive et l’intention de faire de cette année la meilleure de tous les temps. «

Il ne partage généralement pas publiquement sa vie amoureuse.

Froneman est la seule relation sur laquelle Van Ness a été ouvert sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’il a été contraint sous les projecteurs avec le succès massif de Œil queer au cours des deux dernières années. Il n’a également partagé aucune relation amoureuse depuis – si il a été dans n’importe quel pour en parler. Il semble raisonnable de supposer que c’est une partie de sa vie privée qu’il aimerait garder privée.

Quoi qu’il se passe, JVN semble heureux.

Si Van Ness a été déçu par son statut de célibataire toute l’année, il ne l’a certainement pas montré.

Il semble vivre comme il se doit, selon ses publications sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, il a fait la promotion de son podcast, Devenir curieux et pratiquer sa gymnastique en attendant Œil queer pour recommencer le tournage.

Le 31 décembre, des rumeurs selon lesquelles Van Ness s’est marié avec un homme mystérieux ont commencé à faire le tour en ligne.

Après qu’une photo de Van Ness et de son mystérieux beau vêtu de blanc a commencé à faire le tour des médias sociaux, les fans ont commencé à spéculer sur le fait que Van Ness s’était secrètement attelé à un moment donné cette année.

Jess Giulbeaux, une amie proche de Van Ness, a posté une photo du couple sur son histoire Instagram, écrivant: « Tellement heureux pour JVN », ajoutant: « Je suis toujours aussi ravie quand tu me l’as dit pour la première fois! » après que Van Ness ait republié la photo sur sa propre histoire Instagram.

Les fans n’ont pas pu contenir leur enthousiasme, un utilisateur de Twitter ayant écrit: « Jonathan Van Ness s’est marié cette année et je suis tellement heureux pour lui! »

Un autre utilisateur de médias sociaux a fait écho à leur enthousiasme en écrivant: « JVN va simplement laisser tomber qu’il s’est marié?!?! Félicitations !!! »

Si les rumeurs sont vraies, alors nous nous joindrons aux fans de JVN: félicitations à l’heureux couple!

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.