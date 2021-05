Channing Tatum est un George Washington brandissant une tronçonneuse dans l’Amérique de Netflix: le film

Netflix a maintenant dévoilé notre premier aperçu du film d’animation incroyable, Amérique: le film, un conte historique révisionniste classé R sur la fondation du pays, qui présente 21 rue Jump La star Channing Tatum en tête en tant que George Washington brandissant une tronçonneuse. Relisez simplement ces derniers mots et demandez-vous si ce n’est pas la plus grande réussite de Netflix à ce jour.

Channing Tatum est George Washington!

Olivia Munn est Thomas Edison!

Les autres acteurs sont d’autres personnages! Il est temps de révéler officiellement le casting d’AMERICA: THE MOTION PICTURE, traversant des rivières pour vous livrer à un nouvel horizon prospère le 30 juin. pic.twitter.com/PWy1Yo62ms – NetflixFilm (@NetflixFilm) 27 avril 2021

Amérique: le film a accumulé tout le talent derrière lui, et est dirigé par Archer producteur exécutif Matt Thompson travaillant à partir d’un scénario de Wonder Woman et Shang-Chi et la légende des dix anneaux scribe Dave Callaham. Si cela ne suffisait pas déjà à vous séduire, Le film Lego Phil Lord et Chris Miller sont à bord en tant que producteurs aux côtés de Will Allegra chez Lord Miller et Channing Tatum avec ses partenaires de l’Association libre, Peter Kiernan et Reid Carolin. Vous pouvez voir les premières images de la bobine d’été Netflix ci-dessous.

☀️ Nouveaux films, chaque semaine, toute l’année. ☀️ Préparez-vous pour un été plein de cris, de cascades, de romance, de comédie et de zombies (BEAUCOUP de zombies) avec de nouveaux films Netflix chaque semaine, parfaits pour les ambiances cinématographiques de mai à août. Votre été commence maintenant. #NewMoviesEveryWeekpic.twitter.com/vg7NzCR2KR – NetflixFilm (@NetflixFilm) 27 avril 2021

Amérique: le film supprime les faits (faits, schémas) pour raconter une version ironique de la Révolution américaine. Channing Tatum entre dans les bottes de George Washington dans cette comédie animée exagérée, avec son interprétation à la tronçonneuse du premier président américain réunissant une équipe pour affronter Benedict Arnold et King James. Les cohortes de Washington comprennent un Sam Adams qui grouille de bière, le scientifique renommé Thomas Edison, le célèbre équestre Paul Revere et un Geronimo en colère. Franchement, cela ressemble à la leçon d’histoire que nous avons toujours voulue.

Le casting de voix est tout aussi talentueux que ceux qui sont derrière le film et comprend Simon Pegg comme King James, Judy Greer comme Martha Dandridge, Bobby Moynihan comme Paul Revere, Raoul Trujillo comme Geronimo et Olivia Munn comme Thomas Edison. L’ensemble comprend également Will Forte, Andy Samberg, Jason Mantzoukas et bien d’autres, bien que leurs rôles n’aient pas encore été confirmés.

Amérique: le film n’est qu’un des nombreux nouveaux projets Netflix à venir cette année, la plate-forme de streaming promettant de sortir un nouveau film chaque semaine. Cet été, le géant du streaming sort plusieurs nouveaux films, y compris les goûts de la Fear Street Trilogy, Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal and Greed, The Loud House Movie, The House of Flowers: The Movie, Blood Red Sky,Chasseurs de trolls: Rise of the Titans, la dernière lettreDe Ton amant, The Kissing Booth 3, Paternité, Il est tout ça, Sweet Girl et Beckett, qui sont tous dus à la plate-forme au cours des prochains mois.

Prochain projet de Phil Lord et Christopher Miller, la comédie de science-fiction animée par ordinateur Les Mitchells contre les machines doit sortir sur Netflix le 30 avril. Le film suit la jeune Katie Mitchell, qui entreprend un road trip avec ses fiers parents, son jeune frère et son chien bien-aimé pour commencer sa première année à l’école de cinéma. Mais leurs projets de créer des liens en tant que famille sont rapidement interrompus lorsque les appareils électroniques du monde prennent vie pour organiser un soulèvement. Avec l’aide de deux robots amis, les Mitchell doivent maintenant s’unir pour se sauver – et sauver la planète – de la nouvelle révolution technologique. Amérique: le film pendant ce temps, il devrait faire ses débuts sur Netflix le 30 juin. Sur la base de cette taquinerie et des détails qui y figurent, il sera difficile d’attendre aussi longtemps.

Sujets: Amérique: The Motion Picture, Netflix, Streaming