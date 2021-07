Christina Haack dit que fumer du venin de crapaud a été une « expérience qui change la vie », partage de nouvelles photos de son petit ami

Christina Haack s’ouvre davantage sur une « expérience qui a changé sa vie » qu’elle a vécue plus tôt cette année.

Haack, 38 ans, a révélé plus sur sa relation et son voyage spirituel sur son histoire Instagram samedi. La mère de trois enfants a discuté de détails intimes sur le fait de fumer du venin de crapaud, un psychédélique, expliquant: « Mon expérience a eu l’impression que mon ego m’était arraché – une » mort de l’ego » dont j’avais grand besoin. «

L’histoire Instagram de Christina Haack. Instagram

« Beaucoup de gens posent des questions sur le venin de crapaud Bufo », a-t-elle ajouté. « Pour plus d’informations, regardez cette vidéo. Fumer le venin de crapaud Bufo est une expérience qui change la vie et différente pour chaque personne. Cela ne peut pas être résumé dans un article. Mais @tonyrobbins et @miketyson parlent de leurs expériences ici.

La star de « Flip or Flop » a posté une capture d’écran et liée à une vidéo YouTube du podcast de Mike Tyson « Hotboxin’ with Mike Tyson » avec Tony Robbins. Elle a suivi avec de nouveaux clichés de son voyage à Tulum avec son petit ami.

Les glandes d’un crapaud Bufo Alvarius sécrètent des substances connues sous le nom de 5-MeO-DMT et de bufoténine, qui sont connues pour leurs propriétés psychédéliques et sont considérées comme des substances contrôlées par la Drug Enforcement Administration. Dans une étude européenne récente, il a été démontré que l’inhalation de la vapeur de la sécrétion de crapaud séché produit une amélioration durable de la satisfaction de vivre et un soulagement de l’anxiété, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique (SSPT) après une seule utilisation. Quoi qu’il en soit, il est illégal d’utiliser aux États-Unis.

Haack a initialement partagé son expérience avec le venin de crapaud le jeudi 8 juillet dans une publication Instagram annonçant sa nouvelle relation. La star de télé-réalité a partagé une photo de l’arrière de la tête du couple, utilisant la légende pour écrire un long message sur ce nouveau chapitre de sa vie.

« J’ai rencontré Josh alors que je n’étais pas dans un état de peur ou de combat ou de fuite… J’avais pris un congé social, embauché un coach spirituel et fumé un crapaud Bufo (ce qui a essentiellement réinitialisé mon cerveau et expulsé des années d’anxiété en 15 minutes) », a-t-elle écrit. «Lorsque nous nous sommes rencontrés au printemps dernier, les synchronicités nous ont frappés si fort et si vite qu’elles étaient impossibles à ignorer. Je me suis immédiatement sentie folle de protection envers lui et j’ai voulu le garder pour moi et apprendre à me connaître avant que la tornade (attention médiatique) ne frappe.

Dans le message, Haack a pris un moment pour partager comment elle a « aimé chaque seconde » d’apprendre à connaître son petit ami au cours des derniers mois tout en gardant leur relation secrète. La star de « Christina on the Coast » a expliqué en détail pourquoi elle avait décidé de garder sa relation privée au début, en écrivant: « La soi-disant » célébrité « apporte tellement de choses mais cela a un coût. Ils vous construisent puis vous détruisent.

Elle a détaillé une histoire lorsque le couple était à l’aéroport et elle a repéré une caméra derrière eux, partageant que ses mains commençaient à trembler pendant que son cœur battait la chamade.

« Et pas pour moi mais pour lui », a-t-elle déclaré. «Je sais qu’ils creusent et creusent et je n’ai jamais voulu le voir stresser à cause des médias qui le harcèlent, lui et sa famille. Ce qui a manifestement déjà commencé à un degré inconfortable. De faux récits sont lancés à gauche et à droite.

Christina Haack et son nouveau petit ami, Josh.

Haack a cité la chute de nombreuses relations de célébrités en tant que médias sociaux et personnes qui cherchent simplement à attiser le drame. Cette fois-ci, elle a choisi la voie du « ce qui est du passé, est du passé ».

« Je suis peut-être un peu folle et je ne suis certainement pas parfaite, mais je ne vivrai jamais ma vie en fonction des jugements ou des opinions des autres », a-t-elle déclaré. « Nous sommes fiers de ne jamais juger les autres et de toujours vouloir que les autres soient heureux et nous souhaitons que les autres aient le même respect. »

Haack a conclu son message avec un message à tous les ennemis, en écrivant: «Alors oui ‘une autre relation’ et devinez quoi. J’ai 38 ans, je ferai ce que je veux.

Dimanche, elle a partagé un deuxième post sur Instagram sur son voyage à Tulum aux côtés d’un carrousel d’images du voyage avec son nouveau beau.

« Merci à mon homme d’avoir lancé mon 38e avec des vacances de rêve fantaisistes », a-t-elle légendé le post.

Haack, qui a repris son nom de jeune fille en février, a annoncé qu’elle et son ex-mari, la personnalité de la télévision britannique Ant Anstead, se sépareraient après moins de deux ans de mariage. Le couple s’est marié lors d’un mariage surprise intime à leur domicile de Newport Beach, en Californie, en décembre 2018, après s’être rencontré par l’intermédiaire d’un ami commun l’année précédente. L’ancien couple partage un enfant ensemble, un fils nommé Hudson.

La star de télé-réalité était auparavant mariée à Tarek El Moussa, sa co-star de « Flip or Flop ». Le couple s’est séparé en 2016, finalisant leur divorce début 2018 après neuf ans de mariage. Haack et El Moussa partagent deux enfants : Taylor, 10 ans, et Brayden, 5 ans.