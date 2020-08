Renault Espace renouvelé est arrivé au Portugal. Tous les prix

C’est encore en 2019, vers sa fin, que le tissu a été soulevé sur le Renault Espace. Son arrivée sur le marché aurait dû avoir lieu au printemps, mais en attendant, le monde entier … a fermé chez nous – nous savons tous pourquoi …

Pas étonnant que nous signalions seulement maintenant l’arrivée du modèle renouvelé au France.

Il s’agit d’une mise à jour de la génération lancée en 2015, la cinquième depuis 1984 – et peut-être le dernier …

Quoi de neuf?

À l’extérieur, nous avons un look (légèrement) révisé – nouveaux clignotants, feux stop, calandre inférieure, pare-chocs avant et arrière, sorties d’échappement et roues jusqu’à 20 ″ -; tandis qu’à l’intérieur, parmi quelques différences de détail, une nouvelle console centrale qui comprend un chargeur de téléphone à induction, de nouveaux espaces de rangement avec porte-gobelets et un nouveau bouton «Auto-Hold» est également mis en évidence.

Le plus important était le renforcement technologique qu’il a reçu.

Parmi les points forts, citons les nouveaux phares adaptatifs MATRIX VISION LED, d’une portée de 225 m, soit deux fois plus que les LED conventionnelles; nouvel écran TFT de 10,2 pouces; nouveau système multimédia Renault Easy Link – compatible avec Android Auto et Apple CarPlay – avec un nouvel écran vertical de 9,3 ″.

Il existe également un système de sonorisation Bose avec 12 haut-parleurs, le Renault Espace renouvelé proposant ce que la marque définit comme cinq environnements acoustiques: “Lounge”, “Surround”, “Studio”, Immersion “et” Drive “.

Dans la technologie appliquée à la conduite, nous continuons à nous appuyer sur le système de direction à quatre roues 4CONTROL, ainsi que sur l’accès à une suspension pilotée. Et les derniers assistants à la conduite (ADAS) qui permettent à Espace d’atteindre le niveau 2 en conduite autonome ne pouvaient manquer.

Moteurs

Les moteurs sont déjà connus. De l’essence sur laquelle nous pouvons compter TCe 225 EDC FAP, qui se traduit par un 1.8 Turbo de 225 ch et 300 Nm – le même bloc que l’Alpine A110 ou la Mégane RS – couplé à une boîte automatique à sept rapports à double embrayage.

Il permet à Renault Espace d’atteindre 100 km / h en 7,4s et 224 km / h, annonçant une consommation combinée (WLTP) entre 7,6-8,0 l / 100 km.

Du côté diesel, il existe deux options: Blue dCi EDC 160 et Blue dCi 200 EDC. Il s’agit du même bloc de 2,0 l avec respectivement 160 ch et 360 Nm, 200 ch et 400 Nm. Les deux sont également associés à un double embrayage, mais ici à six vitesses.

Le Blue dCi EDC 160 annonce une consommation comprise entre 5,1-6,3 l / 100 km en cycle mixte (WLTP), tandis que le Blue dCi 200 EDC annonce 5,3-6,2 l / 100 km dans le même registre.

Combien?

Le Renault Espace renouvelé arrive au France avec deux sièges de série supplémentaires dans toutes les versions. Maintenant disponible, les prix commencent à 49950 euros:

TCe 225 EDC FAP Intens (189 g / km CO 2 ) – 49 950 €;

) – 49 950 €; TCe 225 INITIALE PARIS (192 g / km CO 2 ) – 58 650 €;

) – 58 650 €; Blue dCi 160 EDC Intens (171 g / km CO 2 ) – 50 500 €;

) – 50 500 €; Bleu dCi 200 EDC Intens (171 g / km CO 2 ) – 52 500 €;

) – 52 500 €; Bleu dCi 200 EDC INITIALE PARIS (175 g / km CO 2 ) – 61 200 €.

