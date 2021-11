Changer le HomePod WiFi : voici comment

Bose portable home speaker triple black

Enceintes nomades Bose Portable Home Speaker Bose Portable Home Speaker. Intelligente. Portable. Puissante. Une enceinte domestique, une enceinte portable et une enceinte à contrôle vocal dans un même appareil. Un son ample a 360° et des basses puissantes Contrôle vocal intégré Conception robuste et résistante aux projections d'eau Contrôle avec votre voix, l'application ou une simple pression Jusqu'à 12 heures d'autonomie par cycle de charge Connexion wi-fi® et bluetooth® Apple airplay 2 Fonctionnalité multiroom NOTRE ENCEINTE INTELLIGENTE LA PLUS POLYVALENTE La Portable Home Speaker combine à elle seule une enceinte domestique sans fil, une enceinte portable Bluetooth et une enceinte à contrôle vocal. À la maison, vous pouvez la déplacer d'une pièce à l'autre. Et, à l'extérieur, vous pouvez l'emmener partout où vous allez. Dès lors que le Wi-Fi est accessible, vous pouvez utiliser votre voix pour diffuser de la musique directement depuis le cloud. Hors de portée du Wi-Fi, vous pouvez la contrôler comme toute autre enceinte portable, à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette, via une connexion Bluetooth, et écouter tous les morceaux stockés sur votre appareil. Quels que soient vos goûts et vos endroits préférés pour écouter de la musique, vous serez impressionnés par le son à 360 degrés signé Bose. Vous ne pourrez plus sortir de chez vous sans cette enceinte domestique. ÉCOUTEZ LE SON. RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE. Tout comme nos enceintes SoundLink Revolve et Revolve+, l'enceinte Bose Portable Home Speaker est conçue pour émettre un son clair dans toutes les directions à la fois. Mais c'est aussi un concentré de puissance qui reproduit des basses plus profondes que jamais. Placez cette enceinte au centre de vos soirées afin que tout le monde profite de cette expérience extraordinaire. Ou installez-la dans un coin de la pièce : vous aurez l'impression que le son vous enveloppe. DÉCOUVREZ TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES Son à 360° Un haut-parleur à haute excursion et hautes performances est orienté vers le bas, en direction d'un déflecteur acoustique, pour émettre uniformément un son riche dans toutes les directions. Une capture vocale claire Une configuration spéciale à plusieurs microphones permet à l'enceinte de vous entendre, même lorsque vous écoutez de la musique. Conception entièrement sans fil Alimentée par une batterie, cette enceinte peut être transportée dans toute votre maison et partout où vous allez ! Jusqu'à 12 heures d'écoute par cycle de charge. Robustesse et résistance aux projections d'eau Conçue pour résister aux chocs, aux chutes et aux projections d'eau. Des basses puissantes Trois radiateurs passifs approfondissent les basses en augmentant la surface de vibration. Écoutez ce que vous voulez, il suffit de demander Sous réserve d'une connexion Wi-Fi, vous pouvez utiliser la Portable Home Speaker comme enceinte intelligente. Avec l'Assistant Google et Amazon Alexa intégrés, parlez et commandez votre musique préférée. Vous pouvez...