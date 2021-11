Revue Finch: Stratégie de survie de l’éruption solaire de Tom Hanks

Tom Hanks ne manque jamais d’impressionner en tant que survivaliste solitaire. Cette fois-ci, il n’est pas piégé sur une île déserte du Pacifique, à la Naufragé; mais lors d’un road trip épique post-apocalypse avec des compagnons vraiment uniques. Bouvreuil est l’histoire de la quête d’un ingénieur pour sauver son chien bien-aimé dans les terribles conséquences d’une éruption solaire. Cela devient un peu hokey et mélodramatique. Puis tire sur vos cordes sensibles comme un violon. Même le grincheux le plus grincheux sera ému. Bouvreuil montre l’expérience humaine à travers les yeux d’un robot attentionné.

On voit d’abord Bouvreuil Weinberg traversant un terrain vague brûlé dans une combinaison de survie. Il a Dewey, un petit rover avec un bras mécanique et un réceptacle de panier, en remorque derrière lui. Un écran d’ordinateur met constamment à jour la température extérieure torride et les niveaux de rayonnement ultraviolet (UV). Bouvreuil parcourt un magasin de 99 cents décimé à la recherche de quelque chose d’utile, que Dewey récupère rapidement. Une alarme d’avertissement les fait tous les deux se précipiter pour se mettre à l’abri.

Bouvreuil retourne dans son refuge éolien. Il est accueilli par son seul ami vivant, un chien coquin au nom intéressant. Cette révélation est enregistrée pour un flashback clé. Bouvreuil dispose de plusieurs machines qui numérisent et téléchargent des livres spécifiques dans une banque de mémoire. Il a méticuleusement construit et programmé un robot. BouvreuilLe projet de devra être mis en ligne bien plus tôt que prévu. Une super tempête imminente va bientôt anéantir les restes de Saint-Louis. Bouvreuil, son chien, Dewey, et la nouvelle création doivent partir immédiatement vers l’ouest. Les montagnes et la côte peuvent être leur seul sanctuaire pour la survie.

Imaginez Benji, Short Circuit et Wall-E, mélangés à un édulcorant pour un bien-être sain. Bouvreuil a donné à son robot (Caleb Landry Jones) une bibliothèque d’informations. Il peut réciter chaque chiffre et statistique. Mais doit apprendre à interpréter l’environnement et à réagir en conséquence. Il doit développer sa propre âme et sa propre conscience. Le premier acte a Bouvreuil former l’équivalent d’un enfant intelligent. Qui devient plus capable et téméraire à mesure qu’il gagne en compréhension. Le robot, qui choisit un nom de manière hilarante, est anthropomorphisé pour être sympathique. Ces scènes sont cocasses et tendres. Ils jettent les bases de thèmes beaucoup plus lourds.

Le réalisateur Miguel Sapochnik, plusieurs fois lauréat d’Emmy pour HBO Game of Thrones, garde Tom Hanks devant et au centre sans perdre de vue les circonstances tragiques. Bouvreuil ne peut pas baisser sa garde une seconde. Les périls de l’environnement sont égaux au désespoir des personnes restantes. C’est une leçon critique que le robot doit apprendre rapidement. Sapochnik entre et sort habilement de la tension. Il ne laisse jamais les superbes effets visuels et la conception de la production dépasser le message du film. Bouvreuilsa « famille » est toujours en danger. L’amour, l’amitié et le but définissent la nature de notre être. Sa mission désespérée est de transmettre les meilleures qualités de l’esprit humain.

Bouvreuil déclare ses intentions au robot et décrit leur situation désastreuse dès le début. Le film finit par être assez prévisible en raison de sa mise en place. Cette connaissance n’enlève rien au voyage émotionnel. Tom Hanks, le chien et le robot vous attireront malgré tout. On ne s’ennuie jamais au bout du monde. Bouvreuil est une production d’Amblin Entertainment, Reliance Entertainment et Walden Media. Il sortira le 5 novembre exclusivement sur Apple TV+.

Sujets : Apple TV Plus, Streaming

