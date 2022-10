Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de FBI International, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de FBI International. Après avoir regardé son troisième épisode qui est sorti récemment, tous ses fans sont maintenant plus enthousiastes à l’idée de regarder cet épisode à venir. Pour cette raison, nous avons décidé d’apporter ce guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de FBI International dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 2 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée policière américaine. Il s’agit du deuxième spin-off du drame FBI de Dick Wolf et de la troisième série de la franchise FBI. Cette série a été créée par Dick Wolf et Derek Haas. Son premier épisode est sorti le 21 septembre 2021.

L’intrigue de cette émission suit les agents honorés de l’International Fly Team du FBI, dont le siège est à Budapest. Ils sont chargés de découvrir et de neutraliser les menaces contre l’Amérique. Lorsque vous commencerez à regarder cette série, vous serez également très heureux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous les épisodes publiés de la saison 2, ses fans recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de FBI International. Alors sachons-le.

FBI International Saison 2 Épisode 4 Date de sortie

Si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de FBI International. Le nom de cet épisode est Copper Pots and Daggers et il sortira le 11 octobre 2022. Toute votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer. Si vous voulez regarder cet épisode, marquez la date indiquée et attendez sa sortie.

Où diffuser FBI International?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est CBS. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes telles que Vudu, Paramount +, Prime Video et d’autres services. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser sur ces plateformes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Spoilers

Voici maintenant les spoilers de l’épisode 4.

L’International Fly Team du Federal Bureau of Investigation parcourt le monde avec pour mission de suivre et de neutraliser les menaces contre les citoyens américains où qu’ils se trouvent.

Liste des épisodes

Ci-dessous, nous allons partager la liste des épisodes de cette série.

Déchargé

Ne répétez plus son nom

L’argent n’a pas de sens

Pots et poignards en cuivre

Nous ajouterons plus d’épisodes dans la liste une fois qu’ils seront révélés.

Distribution de la série

Voici les détails du casting de cette série.

Luke Kleintank comme Scott Forrester

Heida Reed dans le rôle de Jamie Kellett

Carter Redwood comme André Raines

Vinessa Vidotto comme Cameron Vo

Christiane Paul comme Katrin Jaeger

Vert comme réservoir

Jeremy Sisto comme Jubal Valentine

Zeeko Zaki comme OA Zidan

Alana de la Garza comme Isobel Castille

Missy Peregrym comme Maggie Bell

Julian McMahon comme Jess LaCroix

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de FBI International, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de FBI International, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

