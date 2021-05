« La fin du paradis »: qui est le mari de Kimberly Reyes, le célèbre « Diabla » de « Sans seins, il y a le paradis »

« La fin du paradis»Est devenue l’une des séries les plus regardées sur Telemundo, mais s’est terminée en décembre 2019. L’histoire avec Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Kimberly Reyes, Catherine Siachoque et Fabián Ríos n’aurait pas été la même si elle n’avait pas eu l’autre personnages qui complétaient l’intrigue.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin de « La fin du paradis » et le feuilleton avec Carmen Villalobos et Gregorio Pernía continue de faire parler les gens. Rappelons-nous que dans le dernier chapitre, le ‘Ouistiti’ sauvé de la mort ‘Catalina Santa’ et en conséquence, le trafiquant de drogue est resté dans le coma.

‘La diable’ au « Sans seins il n’y a pas de paradis » Oui « La fin du paradis » Elle était la méchante de la série, elle était une femme si méprisable que les téléspectateurs la détestaient. Mais les actrices qui portaient les talons de ce personnage, ont obtenu une reconnaissance internationale.

Il a été Yésica Beltran, ‘la diable‘ qui a traîné Katherine dans le monde de la prostitution et lui a fait subir divers malheurs. Le papier ‘la diable’ a été interprété à l’époque par Kimberly Reyes qui aujourd’hui avec sa renommée a donné cela pour parler avec son nouveau mari. C’est ce que nous savons de l’homme chanceux.

QUI EST LE MARI DE KIMBERLY REYES?

Le couple télécharge constamment des photos l’un de l’autre et exprime son amour. (Photo: Instagram)

Kimberly Reyes après avoir réussi à se frayer un chemin en tant qu’actrice et l’amour est entré dans sa vie. Federico Severini C’est lui qui a réussi à gagner le cœur de l’artiste. Bien qu’il soit peu connu, il a été une figure qui a réussi à soutenir et à être avec Kimberly dans sa vie.

Federico Severini Ce n’est pas une personne bien connue au milieu, mais il se caractérise par être un homme travailleur, un homme d’affaires et un entrepreneur. Il est colombien, né en Barranquilla, pour ses études, il a déménagé États Unis et a réussi à obtenir son diplôme en Collage de Miami Dade.

Frédéric Grâce à son travail et à son dévouement, il s’est associé à d’autres pour fonder le «Fondation Tepichi», un beau geste né pour aider les enfants de La Guajira, faisant périodiquement des dons et des événements de collecte de fonds pour eux.

Pour l’instant, avoir des enfants ne fait pas partie de leurs projets, mais c’est un objectif qu’ils aimeraient atteindre. (Photo: Instagram)

Sur ton compte Instagram Severini Il partage constamment des photos de son travail à la fondation, où les fans commentent de bonnes choses sur le travail qu’ils effectuent. Même avec le travail de sa fondation, Federico se consacre également à sa carrière d’entrepreneur.

Frédéric Oui Kimberly pour une vie de Instagram Ils ont raconté comment ils se sont rencontrés. Frédéric sans hésitation il a mentionné que depuis qu’il a vu Kimberly Il était attiré par sa beauté, c’est dans une discothèque qu’ils se sont rencontrés pour la première fois.

Ils ont tous deux décidé que leur chemin était l’un avec l’autre. (Photo: Instagram)

C’était très important pour lui de voir comment il avait réussi à se rapprocher de Kimberly depuis qu’il avait été choqué, il affirme ne pas connaître la reconnaissance qu’elle avait en La Colombie. Était la mère de Kimberly celui qui lui a officiellement présenté Severini et depuis qu’il l’a fait, ils ont forgé un beau lien.

Au moment où ils sont devenus petits amis et après 8 mois de relation, il a décidé qu’il voulait passer le reste de sa vie avec elle et lui a demandé d’être sa femme. Dans l’année 2016 ils ont célébré leur mariage civil et deux ans plus tard ils ont eu leur beau mariage ecclésiastique.