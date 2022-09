Changer de compte sur Instagram et Facebook sera plus facile que jamais grâce à cette nouveauté

Vous avez plusieurs comptes Instagram ou Facebook ? Désormais, il sera beaucoup plus facile de les gérer.

Meta sait qu’une bonne partie des personnes qui utilisent Instagram et Facebook ils utilisent plusieurs comptes différents, pour des raisons différentes. Pour cette raison, la société a annoncé de nouvelles façons de gérer plusieurs comptes, dans le but de simplifier la vie des utilisateurs des deux réseaux sociaux.

Selon Meta, à partir de maintenant, ce sera beaucoup plus facile à la fois créer de nouveaux comptes et profils et basculer entre ceux existants au sein d’un réseau social. De plus, des changements ont été introduits qui permettront rester au courant des notifications existant dans chaque compte, sans qu’il soit nécessaire d’y accéder.

Meta sait que vous avez plusieurs comptes Instagram et souhaite vous faciliter la vie en basculant entre eux.

Le premier des changements annoncés affecte directement le changement de compte au sein des réseaux sociaux. Désormais, lorsque vous voudrez utiliser un autre de vos profils Instagram ou Facebook, il apparaîtra une nouvelle interface cela facilitera la connaissance quelles notifications il y a du non lu sur chaque compte Instagram ou Facebook.

Aussi, si vous avez différents comptes Facebook ou Instagram, Les comptes Facebook apparaîtront dans le menu de sélection de compte Instagram, et vice versa.

D’autre part, Meta vous facilitera la tâche créer un nouveau compte sur leurs plates-formes, via une interface de connexion repensée, où un nouveau bouton qui permet de créer un nouveau profil.

Les personnes qui découvrent nos produits peuvent créer un compte Facebook ou Instagram, puis utiliser ce compte pour s’inscrire à d’autres. Et les personnes qui ont à la fois un compte Facebook et Instagram peuvent désormais facilement utiliser les informations de connexion d’une application pour accéder à l’autre, tant que leurs comptes sont dans le même centre de compte.

L’entreprise tient à préciser que, malgré ces changements, sécurité reste une priorité. Par conséquent, ils indiquent qu’en cas d’activation de la vérification à deux facteurs dans le compte Facebook, il ne sera pas possible de se connecter avec sur un appareil inconnu en utilisant les informations de connexion Instagram.

Les modifications sont testées sur les versions mobiles Android et iOS d’Instagram et de Facebook, ainsi que sur leurs versions Web respectives. Les changements ont lieu à l’échelle mondiale, mais il n’a pas été confirmé quand ils seront disponibles pour tout le monde.

