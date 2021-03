Qui a enlevé près de 300 filles nigérianes et comment elles ont été sauvées

Une semaine plus tard, près de 300 écolières nigérianes ont été enlevées à l’école secondaire Government Girls Science, un internat du nord-ouest du Nigéria. Ils ont été menacés, battus et détenus en captivité. Maintenant, ils ont tous été libérés mais qui les a pris et pourquoi?

Les filles sont originaires d’une ville de l’État de Zamfara appelée Jangebe. Les élèves ont été emmenés dans un raid qui a eu lieu après minuit le 27 février.

Après leur libération, les 279 écolières ont été accueillies par leurs parents et emmenées pour des contrôles médicaux. Beaucoup de filles ont partagé des histoires sur les expériences douloureuses qu’elles ont endurées pendant leur captivité.

Qui a kidnappé les filles et pourquoi?

On ne sait pas exactement qui est exactement responsable de l’enlèvement, mais cela semble lié à une tendance croissante d’enlèvements dans les internats de la région.

Bien que les hommes armés n’aient pas été identifiés, on pense qu’ils étaient probablement membres de l’un des nombreux gangs criminels locaux.

Il s’agissait du deuxième enlèvement dans un internat de la région en un peu plus d’une semaine, et de nombreux Nigérians craignent que les autorités aggravent les choses.

Certains pensent que les responsables du gouvernement paient les ravisseurs en échange des enfants, permettant non seulement aux auteurs de rester impunis, mais les récompensant essentiellement pour leurs efforts. Les habitants craignent que cela serve de «feu vert» pour que les autres fassent de même.

Alors que Zailani Bappa, un conseiller médiatique du gouverneur de l’État, a nié qu’une rançon avait été payée, bien qu’il ait confirmé que les ravisseurs se sont vus offrir «une amnistie, ainsi qu’une aide pour se réinstaller sur un site avec des écoles nouvellement construites, un hôpital et d’autres installations. »

« Ceux qui rendront leurs armes seront aidés à commencer une nouvelle vie », a-t-il dit. « Comme ils sont éleveurs, ils seront soutenus avec quelques vaches chacun. »

Le correspondant de la BBC, Ishaq Khalid, a expliqué que des négociations avaient été menées avec l’aide de « membres de gangs criminels armés repentis, ceux qui étaient auparavant dans le secteur des enlèvements et se sont ensuite repentis dans le cadre d’un programme d’amnistie avec le gouvernement ».

Cela ne conviendrait pas aux responsables du gouvernement central du Nigéria, où il semble y avoir une forte opinion selon laquelle le paiement d’une rançon ou l’octroi d’avantages à ceux qui sont derrière de tels enlèvements ne fait qu’encourager les scénarios imitateurs et d’autres tentatives de chantage.

Cette «tendance» aux enlèvements a commencé en 2014, lorsque le groupe djihadiste Boko Haram a enlevé 270 écolières de la ville de Chibok. Environ 100 des filles qui ont été emmenées n’ont pas été retrouvées, bien qu’un nombre indéterminé de filles soient rentrées chez elles après s’être échappées aussi récemment qu’en janvier 2021.

Contrairement à cela et à d’autres enlèvements aux mains de Boko Haram, qui auraient été menés «comme un moyen d’intimider la population civile pour se conformer», les enlèvements imitateurs comme celui-ci seraient financièrement et non politiquement motivés.

Une fois libérés, les élèves nigérians ont été envoyés dans les locaux du gouvernement, où ils ont attendu de retrouver leur famille. Les filles ont également reçu un traitement médical si nécessaire.

«Cela me réjouit le cœur d’annoncer la libération des étudiants enlevés de GGSS Jangebe de captivité», a tweeté Bello Matawalle, gouverneur de l’État de Zamfara. «Cela fait suite à la mise à l’échelle de plusieurs obstacles dressés contre nos efforts. J’exhorte tous les Nigérians bien intentionnés à se réjouir avec nous car nos filles sont maintenant en sécurité. «

L’une des écolières, âgée de 15 ans, Farida Lawali, a décrit une partie de ce qui s’est passé alors qu’elle et les autres filles étaient emmenées dans une forêt par leurs ravisseurs.

«Ils ont transporté les malades qui ne peuvent pas bouger. Nous marchions dans les pierres et les épines », a-t-elle dit. «Ils ont commencé à nous frapper avec des armes à feu pour que nous puissions bouger.»

«Ils ont dit qu’ils tireraient sur toute personne qui ne continuerait pas à marcher», a ajouté Umma Abubakar, une autre des jeunes filles prise en otage.

Comment les filles ont-elles été libérées et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir?

Malgré la déclaration de Bappa disant le contraire, d’autres responsables gouvernementaux s’exprimant sous couvert d’anonymat ont confirmé à . que « les autorités ont fait des paiements dans le passé en échange d’enfants otages, créant une incitation aux enlèvements ».

Selon un cabinet de conseil en recherche géopolitique basé à Lagos, au moins 11 millions de dollars ont été versés aux ravisseurs entre janvier 2016 et mars 2020. C’est l’histoire qui amène le gouvernement à débattre de la manière de gérer les ravisseurs.

En fin de compte, la sécurité des écolières nigérianes est ce qui compte.

Espérons que le gouvernement trouvera un moyen non seulement de régler des situations similaires en toute sécurité tout en traduisant les criminels en justice, mais aussi de les empêcher de se produire.

« Une chose qu’ils [unanimous] », dit Khalid à propos de ses conversations avec de nombreux parents de filles,« c’est que tous disent qu’ils sont prêts à renvoyer leurs enfants à l’école malgré ce qui s’est passé, mais ils appellent les autorités à s’assurer que la sécurité est prévu pour les écoles à travers le pays, en particulier dans les régions où l’insécurité est assez endémique. «

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre l’actualité, le divertissement et la culture pop.