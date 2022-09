Créateur et distribution de The Witcher: Blood Origin Talk Show’s Genesis

Les premiers écrits pour The Witcher: Origine du sang est arrivé sur une serviette dans un café en novembre 2019. Declan de Barra, le créateur du spin-off, est venu pour la première fois à bord de la franchise Netflix en tant qu’écrivain et producteur exécutif de l’émission phare. Au cours de la deuxième saison, la conversation dans la salle des écrivains s’est tournée vers la conjonction des sphères, qui a fusionné les mondes de l’elfe, de l’homme et du monstre.





Même si cela a créé le monde actuel de la série, il n’y a pas eu beaucoup de réponses sur la façon dont la conjonction s’est produite dans les livres originaux de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Après avoir cartographié des idées sur la façon dont cela aurait pu se produire et sur ce à quoi le monde aurait ressemblé auparavant, De Barra a reçu un appel de Netflix pour lancer une série préquelle.

« J’étais comme, ‘F— ouais!’ puis s’est littéralement assis dans un café et l’a griffonné sur une serviette », a déclaré De Barra à Entertainment Weekly.

Origine du sang sera une mini-série de quatre épisodes à venir sur Netflix ce Noël. Selon De Barra, le concept de l’émission n’a pas beaucoup changé depuis qu’il l’a écrit pour la première fois sur une serviette. « C’est normalement des mois et des mois et des rames de papier, des pleurs, des grincements de dents et des griffes sur la peau. Ça ne coule jamais aussi facilement. »

La mini-série commence à une époque où le continent était dominé par les elfes, épargné par le colonialisme de l’humanité qui est un élément clé de la série principale. C’est une société prospère plus techniquement avancée dans les domaines de la magie et de la science. Cependant, ce n’est pas parce qu’ils étaient éclairés qu’il n’y avait pas de problèmes.

« Je pense qu’une fois que la société atteint son apogée, la cupidité s’insinue et se fissure. C’est une société complètement injuste, donc vous allez avoir énormément de gens qui ne vivent pas dans les meilleures circonstances. »

Il y avait des membres de la famille royale en haut, suivis des mages et des sages, puis des guerriers, et en bas, il y avait les lowborn. En raison d’une stratification sociale massive entre les highborn et les lowborn, il n’y avait pas de passage de l’un à l’autre. La société avait également sa propre marque de racisme, un « spécisme » concernant la façon dont les nains sont traités. Bref, ce n’est pas du tout une société parfaite.





La Origine du sang Personnages

Le colonialisme fonctionne en tuant la langue, la culture et l’éducation, ce qui sera vrai des elfes à l’intérieur Origine du sang. De Barra voulait raconter une histoire sur la façon dont les vainqueurs racontent l’histoire. Et en tant que fan de films comme Seven Samura et 13 Assassins, il a créé son propre groupe d’individus disparates pour conduire le récit. Bien que nous ayons eu une idée au préalable, nous pouvons maintenant entrer plus en détail sur qui sont chacun des nouveaux personnages.

Éile (Sophia Brown), la fille du chef du clan Raven, a été formée depuis sa naissance pour faire partie d’une garde d’élite qui protège la monarchie. Surnommée l’alouette, elle a appris les voies de l’épée de Scian (Michelle Yeoh), une elfe-épée qui avait aussi un instrument, une harpe à clés, accrochée à son mur.

« Éile l’a ramassé et ce fut la fin d’elle. Dès qu’elle a entendu des notes et ce qu’elles pouvaient faire, elle s’est rendu compte qu’elle était née dans le mauvais métier et elle a décollé. Autrefois, à cette époque, vous auriez Il n’y avait pas de départ. Mais c’est la fille du chef, et donc elle est partie. Elle a été pratiquement bannie de là-bas », a déclaré De Barra.

De Barra a écrit cinq chansons pour que Brown chante en tant qu’Éile, qui est décrite comme ayant la voix d’un ange. Selon Brown, elle a eu du mal à interpréter ces pièces sans avoir l’impression d’être son personnage. De plus, ce n’est pas parce qu’Éile est maintenant un musicien itinérant que ces instincts guerriers ont été perdus.

« J’ai aimé le fait que, même s’il y avait beaucoup de combats et qu’il y avait beaucoup de dureté dans le personnage, je lui ai apporté une douceur qui était cruciale pour le monde, pour elle et pour les gens avec qui elle interagit. . Je ne voulais pas qu’une femme dure et autosuffisante soit considérée comme froide », a déclaré Brown à Entertainment Weekly.

Fjall ( Laurence O’Fuarain ) est similaire à Éile en ce qu’il est également un gardien de la famille royale. Lui seul travaille pour le Dog Clan, dont les guerriers utilisent des haches au lieu d’épées. Selon O’Fuarain, il y a un peu d’hypocrisie au sein de Fjall au début du spin-off. Il voit l’injustice des lowborn mais ne fait rien pour l’arrêter car il aime son poste. Puis, à travers des circonstances qui deviendront bientôt claires, Fjall est chassé de son clan.

« Il a, au combat, perdu un être cher qu’il essayait de protéger, et il ne peut tout simplement pas s’en remettre. Cela le ronge énormément à l’intérieur. Il ne peut pas faire la paix avec lui-même ou avec le monde qui l’entoure. Alors, quand il est chassé de son clan, il essaie de trouver sa place dans le monde. Pendant ce temps, le continent est en pleine ébullition », a déclaré O’Fuarain.

O’Furain a pris très au sérieux le physique requis par le rôle. Comme il l’a souligné, Henry Cavill, qui joue Geralt dans la série principale, est « littéralement Superman », donc il savait qu’il devait faire l’effort. Heureusement pour O’Furain, il n’avait pas besoin d’aller au gymnase le la plupart du temps parce que la hache qu’il devait manier pour le rôle était très lourde à elle seule.

« Fjall est tout à fait adorable, mais Scian ne le dirait jamais. Il est impétueux et émotif. Il se met très en colère avant de comprendre pourquoi et fait les choses sans réfléchir au préalable. Scion pense que s’il apprenait à ne pas être aussi capricieux, il pourrait être un très bon guerrier », a déclaré Yeoh.

Scion elle-même était membre du Ghost Clan et une race de guerrier différente de celle des deux autres membres de son groupe. Un jour, le roi de Xintrea envoya le Dog Clan pour l’empoisonner, mais Scian fut sauvé par le Raven Clan, qui l’adopta par la suite. Scian est devenue un ermite sur les sables noirs lorsque nous l’avons rencontrée pour la première fois pendant le spectacle.

« C’est totalement son choix car c’est là qu’elle trouve la paix, elle communique avec ses ancêtres pour savoir ce que l’avenir lui réserve », a déclaré Yeoh.

Le corps de Scion est couvert de tatouages ​​​​distincts, qui ont tous une signification particulière. Par exemple, Yeoh a dit que celui sur son front se traduit par « les promesses faites ne seront pas annulées ». Celui sur le côté de son visage se traduit par « né des sables noirs, coulé par le feu, façonné par la mer ». Cela montre comment les elfes trouvés dans le Ghost Clan vivaient selon les idéaux de promesse et d’intégrité.

« Elle est très spirituelle », ajoute Yeoh. « Cette existence n’est interrompue que parce qu’Éile est venue la chercher. »

Qu’est-ce qui lie ces trois personnages ? Brown y voit du chagrin, car ils cherchent tous à mettre un terme à quelque chose de leur passé. O’Furarain pense qu’ils se voient l’un dans l’autre en raison de leur traumatisme commun. Yeoh pense que la quête qui s’y déroule concerne le voyage intérieur. Un voyage les uns avec les autres et par amour.