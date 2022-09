The Orphan : y aura-t-il un troisième film ?

Cinéma

La Orfana a créé sa préquelle et son réalisateur a évoqué la possibilité de poursuivre la saga dans un troisième film. Regardez ce qu’il a dit !

©IMDBThe Orphan : y aura-t-il un troisième film ?

L’orphelin C’est l’un des films d’horreur les plus commentés au moment de sa sortie et au fil du temps il est resté une référence du genre, au-delà des goûts du public et des critiques reçues. Cette année, son univers est revenu avec L’orphelin : l’origine, une préquelle qui a ramené sa protagoniste Isabelle Fuhrman treize ans plus tard pour jouer à nouveau Esther. Au vu des commentaires et de la renaissance de la franchise, Y a-t-il une possibilité pour une troisième bande?

Le premier film a été réalisé par Jaume Collet Serra avec une histoire sur Kate et John Coleman, qui perdent le bébé qu’ils attendaient et voient leur avenir s’effondrer, tandis que le mariage atteint son paroxysme et que la femme vit dans son esprit avec des cauchemars et des peurs. Pour récupérer, ils se dirigent vers un orphelinat local avec l’intention d’adopter un enfant. Là, ils sont attirés par une fille au visage angélique nommée Esther, mais les choses changent complètement avec l’arrivée de la jeune femme et des choses étranges commencent à se produire.

Dans la préquelle, par Guillaume Brent Bell, nous voyons Leena Klammer orchestrer un plan d’évasion d’un établissement psychiatrique estonien et voyager en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille riche. Dans cette nouvelle vie pour Leena en tant qu’Esther, elle invente quelque chose à laquelle elle ne s’attendait pas et la dresse contre une mère qui protégera sa famille à tout prix. Au final, on voit que la jeune femme reste en vie, donc on parle d’histoires futures.

+ Y aura-t-il un troisième film de The Orphan ?

Face à cette question récurrente des fans, Cloche discuté avec le podcast Sanglant dégoûtant The Boo Crew et a répondu : « Je ne le ferais jamais si Isabella [Fuhrman] Je ne l’ai pas fait. Et il faudrait aussi que ce soit un très bon scénario. On parle… on plaisante sur tout. ». Il a également assuré : « Il y a 30 ans de sa vie que nous n’avons pas explorés. Et il y a tellement d’expériences de vie avec lesquelles nous pouvons jouer. Et je pense qu’à cause du ton de ce film, nous pouvons devenir plus sombres et plus clairs. Rendez-la plus responsable et diabolique , mais aussi s’amuser encore plus. Donc, bien sûr, il y a du potentiel là-bas. ».

Comme le mentionne le réalisateur, dans le film, nous voyons Esther avec de nouvelles pratiques pour ses manipulations, donc des nouvelles sont attendues pour savoir si Dark Castle Entertainment est intéressé à faire une suite, en recevant le protagoniste. D’autre part, ils ont l’exigence que Führmann star dans ces histoires, mais à mesure que l’actrice vieillit, son rôle de fille devient de moins en moins crédible et les effets spéciaux pourraient ne pas être à la hauteur des attentes.

