Les réfrigérateurs Panasonic alimentés par IA garantissent un refroidissement optimal et des économies maximales

L’ère numérique est bel et bien là. Nous vivons déjà à une époque où un clic ici et un préréglage sont tout ce dont vous avez besoin pour faire le travail. La technologie avancée de l’IA apprend rapidement et évolue encore plus rapidement pour améliorer la qualité de nos vies. Mais nulle part cette avancée technologique n’est plus évidente qu’avec l’humble réfrigérateur.

Répondant aux besoins des foyers modernes, la marque n ° 1 japonaise d’appareils électroménagers, Panasonic, apporte au consommateur indien la technologie japonaise digne de confiance et les normes de qualité élevées de cette marque vieille de 100 ans. La nouvelle série de réfrigérateurs Panasonic est entièrement équipée pour rendre la vie beaucoup plus pratique que jamais. Les capteurs intelligents Econavi fonctionnent main dans la main avec la technologie d’onduleur intelligent pour analyser la fréquence à laquelle vous ouvrez et fermez le réfrigérateur, optimisez le refroidissement en conséquence et réduisez votre consommation d’énergie. Cela permet à votre réfrigérateur de prendre de meilleures décisions quant au moment d’augmenter le refroidissement à l’intérieur ou de passer en mode d’économie d’énergie, lorsque la température est constante.

Cela signifie que votre nouveau réfrigérateur offre un refroidissement optimal et des économies d’énergie maximales, proches de 49% *, sur vos factures d’électricité. C’est plus d’argent dans votre poche mois après mois.

Bénéficier de toute cette technologie avancée signifie un refroidissement optimal et des économies maximales. Parallèlement à cela, le réfrigérateur offre également beaucoup d’espace de rangement, ce qui est une aubaine puisque notre mode de vie chargé signifie parfois que nous ne pouvons faire l’épicerie qu’une ou deux fois par semaine.

Mais même après être rentré à la maison avec des sacs remplis d’épicerie, il est frustrant d’essayer de les entasser tous dans des tiroirs et des compartiments mal conçus qui finissent par vous meurtrir et gâcher votre nourriture avant la fin de la journée.

Désormais, grâce à la double caisse à légumes des réfrigérateurs Panasonic, les caisses à légumes supérieure et inférieure vous permettent de stocker beaucoup de légumes et de fruits. Vous pouvez utiliser la minuscule pour les légumes doux et délicats tels que les tomates et la majuscule pour les légumes à grandes feuilles ou à feuilles. La séparation des articles de cette manière permet un stockage soigné et organisé.

La caisse à légumes inférieure Fresh Safe stocke les légumes dans des conditions optimales, avec près de 90% * d’humidité et une température constante, pour conserver l’humidité et les nutriments et les garder plus frais plus longtemps. La structure hermétique ne laisse pas l’humidité s’échapper et de l’air frais est indirectement soufflé pour refroidir doucement les légumes et les empêcher de se dessécher. Il existe même un contrôleur d’humidité pour ajuster les niveaux d’humidité en fonction de la quantité et du type de légumes stockés.

En ce qui concerne la convivialité, les intérieurs du réfrigérateur présentent un design simple et transparent, éclairé par des lumières LED pour une meilleure visibilité et il vous aide également à trouver facilement des articles, minimisant les risques de laisser les aliments inutilisés. Des compartiments spacieux et bien conçus ainsi qu’une conception élégante et fonctionnelle à 4 portes permettent une manipulation sûre et s’adaptent facilement à tout, des cartons de lait aux bouteilles de confiture et de sauce. De plus, les portes empêchent l’air froid de s’échapper et contribuent ainsi à des économies d’énergie. Le réfrigérateur congèle les aliments plus rapidement pour aider à conserver la structure et les nutriments de vos aliments.

Tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur n’a pas besoin d’être congelé. Plusieurs compartiments dans le réfrigérateur vous permettent de stocker différents aliments séparément à une température optimale pour conserver les nutriments. Le flux d’air de refroidissement Surround refroidit indirectement les articles stockés doucement et uniformément.

Avez-vous déjà utilisé le congélateur pour stocker de la nourriture et réalisé que ce n’était pas une si bonne idée? La nourriture a mis beaucoup trop de temps à se ramollir et même quand c’était le cas, elle n’avait tout simplement pas un goût assez frais et savoureux? Prime Fresh Freeze Zone est la solution à tous vos problèmes de congélation. Les congélateurs conventionnels congèlent les aliments à -18 degrés, ce qui détruit leur fraîcheur et les nutriments, Prime Fresh ne congèle les aliments qu’à -3 degrés. Cela crée une fine couche protectrice de glace sur les aliments, ce qui est parfait pour les conserver tout en gardant les nutriments intacts à l’intérieur.

Mais ce n’est pas tout ce que nous recherchons dans un réfrigérateur. En plus d’un refroidissement impressionnant et d’une rétention des nutriments, nous voulons tous des intérieurs qui restent hygiéniques et sans bactéries. C’est là qu’intervient la technologie Ag Clean. Il recouvre à la fois les compartiments réfrigérateur et congélateur et désactive jusqu’à 99,9% * des moisissures et bactéries à l’intérieur du réfrigérateur, tandis qu’une enzyme active élimine les odeurs désagréables. Maintenant, vous pouvez dire adieu à cette odeur particulière de «réfrigérateur» et être sûr que ce que vous mangez est sain et propre.

Les réfrigérateurs Panasonic offrent une conception de surface plane avec des lignes droites impressionnantes et des coins arrondis pour un look raffiné qui ajoute à l’esthétique de votre cuisine. Les poignées plates uniques facilitent l’ouverture de la porte avec la main gauche ou droite. Ouvrez le réfrigérateur et vous voyez un spectacle bienvenu – des intérieurs lumineux et bien éclairés avec des poches de porte brillamment coupées éclairées par de larges LED à l’avant et de beaux plateaux en verre, suffisamment résistants pour supporter un poids lourd.

Enfin, avec autant de technologie, de conception, de réflexion et d’objectif, ainsi que des capacités d’économie d’énergie, vous vous attendez à un prix scandaleux. Mais, Panasonic propose une technologie japonaise avancée et des normes de qualité élevées à un prix compétitif, ce qui signifie que chaque achat vous donne plus de valeur pour votre argent durement gagné. Pratiques et très faciles à utiliser, la dernière série de réfrigérateurs Panasonic est disponible dans tous les points de vente et vous pouvez également les acheter sur Amazon.

Ceci est un article en partenariat.

