Spotify Pie, le site Web gratuit pour voir vos artistes et genres Spotify les plus écoutés

Spotify Pie est un nouveau site Web gratuit qui vous permet de savoir quels sont vos artistes et genres Spotify les plus écoutés.

Spotify Wrapped est devenu l’une des fonctionnalités les plus populaires de la plate-forme musicale ces dernières années, offrant aux utilisateurs de Spotify la possibilité de voir vos chansons, artistes, albums ou genres les plus écoutés tout au long de l’année.

Bien que Spotify vous permette de consulter ces informations tout au long de l’année, le développeur Darren Huang a décidé d’aller plus loin en créant Tarte Spotifyune page Web où vous pouvez consulter notre Statistiques Spotify dans un graphique à secteursafin que vous puissiez visualiser plus clairement vos habitudes d’utilisation avec la plateforme de musique en streaming.

Découvrez quelle est votre musique Spotify la plus écoutée dans un graphique à secteurs pratique

Comme expliqué dans Masable, Tarte Spotify utilise les données collectées par Spotify concernant genres et artistes les plus écoutés par le propriétaire du compte. Pour fonctionner, il faudra d’abord accorder l’accès à notre compte Spotify au site Web Spotify Pie.

Après avoir donné l’accès, la page Web chargera les données et générera automatiquement un diagramme circulaire, où chaque couleur représente l’un des genres musicaux spécifiés par Spotify lui-même. Au bas du graphique, vous pouvez voir une légende expliquant quel genre chaque couleur représente.

De plus, il est également possible de voir les artistes les plus écoutés, classé du plus grand au plus petit juste en dessous du graphique. Il n’y a alors que partagez vos goûts musicaux avec le reste du monde et encouragez vos amis et votre famille à générer leurs propres graphiques.

